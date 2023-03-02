«Не делайте нервы маме Васи!»: одесские подорожники веселят, поучают и зазывают

Удобная все-таки вещь — штендер! Не в курсе, что это такое? А между тем, вы встречаете его на каждом шагу, только надо внимание обратить. В Одессе это изобретение называется подорожником, то есть, подорожной рекламой на щитах, похожих на уменьшенную школьную доску. Чего только на ней не прочтешь, проходя по одесским улицам!..
Одесские рекламные мини-щиты: простенько и удобно
Штендер удобен тем, что рекламные тексты-картинки на нем наносятся мелом. Сегодня можно что-то экзотическое написать-изобразить, завтра — конкретику, послезавтра — поюморить. Главное — завлечь. Потому как штендеры, то есть подорожники — это реклама. Ее задача — продвинуть товары-услуги. И желательно сделать это повеселее, потому как «невеселостей» в нашей жизни хватает с избытком.
И вот ведь как получается интересно: даже такая обычная вещь для Одессы, как подорожная реклама не может не «вобрать» в себя все происходящее, не отозоваться на все наши проблемы на военном положении и прочие сложности.
Но главная ее задача (после, конечно, «зазвать» потенциального потребителя услуг) — поднять настроение. Хоть чуть-чуть.
Итак, о чем сейчас вещают наши подорожники?
Главный герой рекламы — кофе
Бывают надписи простенькие. Человеку, к примеру, напоминают, что надо себя полюбить, ценить и вещают, что «Ты заслужил вкусный кофе!». Обратите внимание: слева от подорожника начертано напоминание: «Никогда не экономьте на женщинах и кофе».
Кофе — вообще наиболее часто объект рекламы на подорожниках. тут важно, как именно зазвать на чашечку напитка. О, вы только прочтите и оцените:
«Ради кофе можно пойти на все. Даже на работу!»
«Не робіть мамі Васі нерви. Гарніше пийте каву!».
Ну а это вообще — до слез умиления:
«Зігріває кава твоє серденько!».
Заряжаем себя и телефоны: одесская реклама отвечает на вызовы дня
Но не кофе единым, конечно. Я вот, к примеру, всегда в восторге от рекламы с «философским» оттенком.
«Коли-небудь настане завтра. Але не сьогодні»… Вот так стоишь, вчитываешься в текст, задумываешься: к чему бы это? Не беспокойтесь, это все к тому, чтобы вы подняли глаза и зашли в заведение, купили ту самую чашку кофе или получили какие-нибудь услуги. Проще говоря — не прошли мимо.
Или на злобу дня:
«Ми працюємо. Заряджай себе та телефон».
Ну в самом деле, если вы зашли в кафе со своим мобильником, просите разрешения его зарядить, то, конечно, пока он будет напитываться, вы тоже чем-нибудь угоститесь.
Одесская мини-реклама — в традиционном стиле
Ну а из отобранной нами порции подорожных текстов заслуживают особого внимания и традиционно-одесские:
«Тощих людей легче похитить. Будь в безопасности, кушай больше».
Или вот еще исключительно одесский посыл (тоже не без философской направленности):
«Женщине для счастья нужно три вещи: маникюр, муж и все остальное».
Думаю, что вы догадались, что это реклама маникюрного салона. И, вероятно, таки зайдете сделать маникюр. Ну а обещанное «все остальное» — это такой рекламный подорожный ход.
Вполне вероятно, что завтра вам пообещают еще что-нибудь: подорожная реклама наносится мелом, текст легко стереть, освободив место для очередной юморной завлекалочки…
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Фото Марии Котовой