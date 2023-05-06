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Одесситка выиграла конкурс по созданию логотипа для короля Великобритании

Одесситка выиграла конкурс по созданию логотипа для короля Великобритании

Сегодня, 6 мая 2023 года в Великобритании пройдет церемония коронации короля Чарльза 3. Интересно, что к этому собитию имеет теперь отношение и Одесса. Логотип коронации создала дизайнер из Одессы.

Лучший логотип коронации британского короля создала одесситка

Об этом стало  известно из сообщения посольства Соединенного Королевства в Украине.

В нем говорится, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации нового британского монарха победила одесская дизайнер Елизавета Зубенко.

Напомним, что коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. В последний раз коронация британского монарха проводила там 70 лет назад – в 1953 году. Тогда на трон взошла мать Чарльза ІІІ — Элизабет ІІ.

Король Чарльз ІІІ с супругой Камиллой

«Мы рады объявить, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила дизайнер Елизавета Зубенко», — сказано в сообщении.

Работу выставят во время торжеств по случаю коронации Чарльза ІІІ.

неофициальный и официальній логотипы коронации британского короля

Слева неофициальный логотип коронации Чарльза ІІІ, созданный Елизаветой Зубенко, справа — официальный.

Как создавался логотип коронации Чарльза III

Сама девушка для “Суспільне. Культура” рассказала, как создавался проект. Ранее она сотрудничала с британской компанией как иллюстратор. И у нее была иллюстрация к 70-летию коронации королевы Элизабет, которая потом отправилась “в долгий ящик”.

Узнав о конкурсе, она решила использовать старую работу как отправную точку. Потом стала дорабатывать, придумывать что-то новое. 

“Какой элемент можно взять за базу? Если это коронация, конечно, это корона. Здесь все складывалось, как пазл. Потом я искала какие-то вспомогательные изображения, чтобы найти цвет или концепт, и вспомнила о неофициальном гимне «Боже, храни короля! Интересными были цвета. Я не искала ничего для того, чтобы понять, как оно должно выглядеть по цвету, а просто взяла за основу флаг Великобритании и флаг Украины. Синий цвет стал у меня общим, как символ союза Украины и Великобритании”, — рассказала Елизавета Зубенко.

И еще она поняла, что созданный ею логотип — маленький шаг к счастливому будущему нашей страны. Пусть, по ее словам, маленький, но она уже что-то для этого сделала. 

Елизавета Зубенко

Елизавета Зубенко / фото из Инстаграм Елизаветы Зубенко

Напомним, что Чарльз ІІІ стал королем Великобритании относительно недавно, в сентябре 2022 года, после того как умерла его мать, королева Великобритании Елизавета II, которая правила почти 70 лет.

Поэтому Чарльзу III до 73 трех лет пришлось носить титул принца. Это рекорд для наследников британского престола.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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