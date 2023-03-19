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В одесской оптике появилась новая таблица проверки зрения (фотофакт)

В одесской оптике появилась новая таблица проверки зрения (фотофакт)

Одесская реклама продолжает рулить, а заодно поднимает настроение, и это правильно, пусть даже порой и получается не очень. Ну а вот как такому серьезному заведению как оптика быть в таких случаях? Ну разве что, как это обычно бывает, зазвать потенциального клиента фотографией мужчины или женщины в очках. Тут главное, чтобы на фото очки были ну очень к лицу и любой проходящий понял, что вам сюда. Скучновато и не ново, правда? Оказывается, есть и другие способы. Чисто одесские.

Именно исключительно одесский рекламный ход зафиксировали мы в одной из оптик города. У входа сразу под наименованием оптики (конечно, она должна быть «именной») выставлена таблица для проверки зрения. Всем известная вроде бы таблица, где первая строка («Ш» и «Б») – огромные буквы, далее чуть поменьше и так далее, так далее.

Сначала мне показалось, что именно такую классическую таблицу (только в мега-размере) для проверки зрения зачем-то выставили слева от входа. Пригляделась – нет, таблица похожа, но она совсем другая. Рекламно-одесская.

Таблица проверки зрения по-одесски

Вы только вглядитесь: первая строка – вовсе не классические «Ш» и «Б», а чисто одесское «ША». Ну в смысле, не волнуйтесь. Далее следуют (опять же, чисто одесские) имена, названия и «понятия», уменьшаясь в размере, как и положено в подобных таблицах:

Дюк

Море

Бычки

Пляжи

Одесса (выделена красным)

Привоз

Дерибас

Юморина

Ланжерон

Вот мелочь вроде, а все же рекламный ход себе такой оригинальный. Между прочим, пока я фотографировала «новшество», сотрудница оптики с рекламной новинкой сказала: «Вы не одна такая. Многие сначала присматриваются, улыбаются, а потом смартфон достают… Кстати, вы какие очки носите? У нас цены хорошие!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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