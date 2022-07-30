Одесские истории: герой-дипломат был похоронен в Одессе

В августе 1903 года в Одессе на Втором христианском кладбище был похоронен дипломат Александр Ростковский, который погиб от руки турецкого жандарма в Битоли (Македония).

Ростковский происходил из дворян Могилевской губернии. Он родился в Херсоне в семье польского дворянина, принявшего православие. Александр окончил в Одессе классическую гимназию, а затем Александровский лицей в Петербурге и был принят на службу в департамент министерства иностранных дел. С 1895 года он находился на службе в Османской империи, на территории Македонии.

В начале 1900-х годов политическая ситуация в Македонии обострилась – македонские революционеры хотели получить автономию в составе Турции. Они терроризировали македонских славян, а власти делали вид, что ничего не замечают. Александр Ростковский, несмотря на взрывоопасную обстановку, пытался помогать христианскому населению, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Он прекрасно владел собой, был хладнокровен и смел, поэтому отказывался от полагавшейся ему по должности охраны.

В августе 1903 года в 10 часов утра Ростковский с учителем местной гимназии ехал из пригорода на службу в Битоли. На въезде в город турецкий жандарм застрелил его несколькими выстрелами из винтовки. Это убийство едва не привело к мировой войне, и только извинения турецкого султана Абдул-Хамида II и казнь убийцы позволили замять дело.

Тело Ростковского на канонерской лодке «Терец» перевезли в Одессу. Газеты писали: «Торжественная церемония была настолько грандиозна и величественна, при образцовом порядке, несмотря на массы народа, следовавшего за нею, что подобных похорон в Одессе никто не видел».

Могила Александра Ростковского находится рядом с могилой его отца, генерала Аркадия Ростковского. На могиле был установлен памятник с эпитафией, сохранившийся до нашего времени.

В Македонии на месте гибели дипломата македонцы установили памятный крест, а к 100-летию со дня его смерти – памятник.

Ирина Сорокина

Источники: artkavun.kherson.ua, starosti.ru, Википедия