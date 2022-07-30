Какой будет погода в Одессе в последний день июля-2022

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 31 июля 2022 года, в Одессе ожидается сухая и жаркая погода, а в Одесской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу, в Одессе в воскресенье будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем она поднимется до +27+29°С.
Температура морской воды 22-23°С.
В Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем воздух прогреется до +27+32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.