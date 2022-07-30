Глава Одесской военной администрации: реакция на теракт в Оленевке будет максимально жесткой (видео)

Сегодняшняя суббота, 30 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно: вражеских обстрелов не было. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, подводя итоги дня.

Он рассказал, что сегодня в Затоке в воде у берега нашли мину, которую несло к берегу. К счастью, опасную находку оперативно обезвредили саперы.

Глава ОВА в очередной раз напомнил о запрете посещать пляжи и купаться в море.

«Эта мина – очередное напоминание о том, что нарушение распоряжений может иметь очень грустные последствия»,

– сказал Марченко.

Кроме того, он напомнил о событии, возмутившем накануне украинцев: циничном убийстве пленных в Оленевке.

По словам главы Одесской ОВА, такой террор – это попытка запугать и сломить нас.

«Но мы уже неоднократно доказывали, что реакция на подобное будет максимально жесткой»,

– добавил Марченко.

Утром 29 июля российские СМИ сообщили об ударе по колонии в оккупированной Оленевке Донецкой области. Рашисты сразу же обвинили Украину, однако в Генштабе ВСУ причастность к обстрелу колонии опровергли и заявили, что россия таким образом пытается скрыть совершенные в этой колонии жестокие и циничные пытки над украинскими пленными.