Одесские «бизнесмены» XIX века платили налоги честно – в чем причина?

Налогообложение, как и Восток, — дело тонкое. Сейчас вряд ли кто-то поверит, что можно честно декларировать свои доходы и платить налоги полностью, однако такое время в истории нашей страны было. В конце XIX-начале XX века у государства не было особых проблем с получением положенных сборов.

Конечно, злоупотреблений разного рода было немало и в старой Одессе, но что касается прежних «бизнесменов» — купцов, то они платили налоги честно, так как получали за это различные преференции.

Богатых людей знали все горожане

Еще полторы сотни лет назад список самых богатых людей и фирм, которыми они владеют, жители любого города империи знали наизусть. Во всех крупных городах издавались ежегодники, где были указаны все состоятельные люди города. В Одессе, например, был список «Купцы Одессы» с указанием гильдии. Каждый одессит знал, какие предприятия принадлежат Пташниковым или Родоканаки, Папудову или Массу, и где они находятся.

Понятие «купец» появилось в XVIII веке и произошло от старонемецкого слова «плата». Сначала купцов разделяли по профессиональному признаку, однако взимать налоги было очень неудобно, так как доходы у всех даже в рамках одной профессии были разными. Поэтому торговцев и промышленников разделили на три купеческие гильдии — по уровню доходов, независимо от рода деятельности. Постепенно правила ужесточались, а капитал для вступления в гильдию увеличивался.

Самой престижной считалась первая гильдия, в ней состояли самые богатые предприниматели, размер капитала которых начинался от 50 тысяч рублей. В эту гильдию входили промышленники, фабриканты и всевозможные «короли» — сахарные, хлебные и прочие.

Во вторую гильдию входили купцы попроще — их состояние начиналось с 20 тысяч рублей. Сюда входили подрядчики и владельцы небольших магазинов. Третья гильдия была самая «бедная» — чтобы записаться в нее, требовалось всего восемь тысяч рублей. Такие купцы владели банями, трактирами и занимались мелочной торговлей.

Сначала, как и следовало ожидать, купцы не стремились декларировать свои доходы, чтобы уплатить государству немалый налог. Их штрафовали и даже вывешивали «позорные» списки тех, кто скрывал доходы от государства, но все было тщетно. И тогда правительство вынуждено было даровать гильдейным купцам льготы и привилегии.

Чем больше налог — тем больше почет

Список налогов, которые обязаны были платить купцы в то время, был немалым и, по нашим меркам, даже излишним. Негоцианты, торговавшие по всей империи, обязаны были платить подать на транспортные пути, дороги и каналы. Кроме того, купцы всех гильдий платили государству весьма странные налоги, например, сбор «за купеческие книги», то есть за те, что использовали для статистической и налоговой отчетности. Также с торговцев взимали налог за «лишние» торговые точки — «беспошлинно» можно было содержать только по три лавки. А за все, что сверх того, платили налог, в зависимости от региона и продаваемых товаров. Зато те, кто занимался изготовлением разных машин и механизмов для фабрик, были вообще освобождены от всяческих сборов.

Налоги приходилось платить всем жителям страны, однако купеческие подати не шли ни в какое сравнение с тем, что платили, к примеру, мещане. По современной логике, именно купцы должны были скрывать свои доходы, чтобы отдавать государству как можно меньше денег. Однако полная открытость финансовой информации, как ни странно это звучит, была выгодна купцам. И сознательность тут ни при чем — принадлежность к гильдиям предоставляла немалые права. Чем выше гильдия, тем выше был почет, но соответственно и налоги. Однако чтобы у купцов не возникало мысли скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов, для них были предусмотрены бонусы.

Одной из льгот, которую получали гильдейские купцы, было освобождение от службы в армии. За определенную плату сам купец, его сыновья и даже наемные работники могли избежать призыва на военную службу.

Только те купцы, кто состоял в гильдиях, имели право на получение госзаказов и аренду госсобственности для ведения бизнеса. Кроме того, негоциантам первой гильдии можно было беспрепятственно вести внешнеэкономическую деятельность, владеть фабриками, заводами и морскими судами. Тем же, кто был гильдией пониже, разрешали торговать с заграницей только после уплаты немалых пошлин. Кроме того, «первогильдейцы» имели право ездить в карете, запряженной парой лошадей. Это было немаловажно для престижа, а также предметом зависти для тех купцов, кто в первую гильдию не входил.

Предприниматели, числившиеся во второй гильдии, имели право торговать по всей империи и владеть речными судами. А вот передвигаться им можно было только в коляске, запряженной одной лошадью. Кроме того, специально для поощрения купцов было введено почетное гражданство.

Высокие налоги платили ради престижа

Так как больше всего преимуществ давало членство в первой гильдии, то многие купцы стремились туда, иногда даже немного завышая свои доходы и выплачивая больше налогов. С одной стороны, это наполняло бюджет, а с другой — купцы приобретали престиж и уважение со стороны «коллег».

Если купец терял часть состояния, то он автоматически перемещался в гильдию пониже. Для любого негоцианта это представлялось кошмарным сном. В те времена достоинство ставилось выше выгоды, поэтому часто, теряя часть состояния, купцы продолжали платить прежние большие налоги, чтобы никто не узнал о том, что они испытывают затруднения.

С начала XX века отлаженная налоговая система дала сбой. С принятием некоторых законов исчезла связь между членством в гильдии и правом на занятие предпринимательской деятельностью. Третью гильдию вообще упразднили, да и количество купцов в оставшихся гильдиях сильно уменьшилось, так стали исчезать стимулы для уплаты налогов.

Фото: chibur-odessa