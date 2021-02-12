Одесская Мясоедовская: Мишка Япончик, «Слон» и Еврейская больница (видео)

Мясоедовская – одна из центральных улиц одесской Молдаванки. Между тем, многие местные считают ее главной улицей города.

«Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя…». Только по одной этой песне можно судить, что Мясоедовская – если не главная, то никак не второстепенная.

При этом в песне сказано, что Мишка Япончик «на Мясоедовской не жил», но чуть ли не в каждом двое здесь считается, что Миша Винницкий родился именно на Мясоедовской.

Сегодняшняя Мясоедовская – это смешение «стилей и жанров» в фасадах, архитектуре, улично-домовом украшательстве. И ветхий домишко здесь можно увидеть рядом с более поздними постройками, кажущимися гигантами.

За свою историю улица несколько раз переименовывалась, но в народе всегда именовалась Мясоедовской. А расположенную здесь горклинбольницу №1 одесситы всегда называли Еврейской.

Названия некоторых заведений на Мясоедовской тоже заставят улыбнуться. А некоторые уличные штучки – удивиться. Так, в память об историческом кинотеатре «Слон» один из дворов на Мясоедовской украшен целой серией настенных картин.

Чем еще примечательна эта пусть и не главная, но и не второстепенная улица? Узнаете из нового видео «Одесской жизни».

А более подробно прочитать об одесской Мясоедовской можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о крошечном, но примечательном переулке Некрасова.

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Фото Марии Котовой