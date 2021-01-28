Крошечный одесский переулок: фасадные творения и арт-дворик (видео)

Одесский переулок Некрасова протянулся от улицы Гоголя до улицы Преображенской. Он совсем крошечный – всего один квартал. Но скольким в нем можно подивиться!

Следы более ранних эпох – характерная черта переулка Некрасова. Здесь что ни дом, то памятник архитектуры. Ну а то, что появляется в переулке сегодня, делается «под старину».

Балконы, ворота, эркеры – всего этого в старом крошечном переулке собралось довольно много. Порой выглядит сохранившееся достояние не самым лучшим образом, но в основном не критично.

Настоящей изюминкой переулка являются спаренные дворы. А один из спаренных домов стал настоящей достопримечательностью переулка: это наш известный арт-дворик (Арт-дворовик). И еще до того, как вы в него заглянете, не может не поразить его фасад, увешанный творениями работающих здесь художников.

«Одесская жизнь» приглашает своих читателей совершить очередное увлекательное виртуальное путешествие:

А узнать больше о маленьком, но примечательном одесском переулке можно ЗДЕСЬ.

Также смотрите наш фоторепортаж: Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики.

Фото Марии Котовой