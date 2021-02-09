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Одесский Высокий переулок: несколько загадок, память о прошлом и соцветие старых малоэтажек (фото)

Одесский Высокий переулок: несколько загадок, память о прошлом и соцветие старых малоэтажек (фото)

Одесский Высокий переулок – одна из одесских загадок, на которые так и хочется получить ответы. Ну, в самом деле, почему переулок? Это довольно длинная улица, которая тянется от Болгарской, то есть, от Молдаванки, аж до Чумки (Водопроводная)! И почему Высокий?

Высокий-Сиротский, переулок-улица-переулок

Не всегда он был Высоким. Как рассказывает одесский краевед, журналист и гид Евгений Гринкевич, был он Высоким поначалу, потом стал Сиротской улицей, потом – Сиротским переулком («сиротские» названия – от находившегося здесь когда-то Сиротского дома). Именовался именем Лопатто, ну а потом снова вернул себе первоначальное название.

Итак, не всегда он был переулком и не всегда Высоким. Высоким же, предположительно, он стал потому, что территория вокруг уже существовавшей к тому времени горы Чумки была приподнята, посему и «родившийся» переулок на Молдаванке получил такое название.

И еще. Этот длинный переулок, ознаменовавшийся малоэтажками, которые и по сей день стоят, навевая некоторую печаль (состояние их – не ахти), не всегда был таким длинным. Первоначально он был значительно короче и тянулся не как сегодня – от Болгарской улицы, а, наоборот – к ней от Хуторской (ныне Генерала Цветаева).

Одесский Высокий переулок

Как подчеркивает Евгений Гринкевич, позже все изменилось: переулок упирался в конец первого одесского кладбища, но уже к 40-м годам ХХ века, после того, как кладбище было полностью уничтожено, у Высокого переулка появилось продолжение аж до Водопроводной улицы.

На каждом квартале – своя жизнь

Он ломаный, с изгибами, с одно- и двух- и трехэтажками. И любое здание более поздней постройки в Высоком переулке сразу так бросается в глаза, что, кажется, все они – не отсюда.

Это еще очередь не дошла до высоток… Таковых здесь нет.

Еще одна особенность Высокого: создается впечатление, что на каждом квартале этого длинного-длинного переулка – своя неповторимая жизнь. Так уж сложился на сегодняшний день его архитектурный облик.

Более или менее современное здание корпуса Национального университета биоресурсов и природопользования сочетается с каким-то оставшимися от прошлого «кусками». Или вот вполне современное здание средней школы на углу с улицей Болгарской, а напротив по переулку – очередные старые-старые дома, пришедшие из другой эпохи, чудом уцелевшие, вопиющие о ремонте.

Высокий переулок, здание

Высокий переулок, дома

То же самое – с тротуарами. Где-то ноги вязнут в грязи, где-то – совсем наоборот: плиточка или приличный асфальт.

А этот бывший «Бермудский треугольник» на углу Высокого переулка и улицы Адмирала Лазарева! Славившийся пару десятков лет тому назад наливайками на каждом углу, он сейчас иной, а вот название сохранилось до сих пор.

Вы не отыщете здесь супермаркетов. «Многоформатные» магазины сюда еще не дошли. Все больше маленькие, которых, кстати, очень немного.

Памятники и арт-объекты – не фишка Высокого переулка. Здесь даже обычные уличные граффити встречаются редко. То-то в одном месте мы прочитали строгое: «it’s not art», словно нас заранее предупредили: всякие современные штучки-цацки-пецки здесь отсутствуют!

Высокий переулок, шины, надпись

Старые-старые дома

Основная фишка сегодняшнего Высокого переулка – дошедшие до нас дома старой Молдаванки. И, кстати, один из них, под номером два, хранит по сей день чудом сохранившуюся табличку «Домъ доктор Б.Г. Рейделя». И табличка дошла до наших дней, да и сам дом, которому 120 лет (!) передает нам в сохранности привет из далекого прошлого.

Высокий переулок, дом №2

Высокий переулок, табличка

Высокий переулок, ворота

Высокий переулок, окна

«На здании справа от арки размещена табличка «Домъ доктора Б. Г. Рейделя», который, вероятно, установил ее с приобретением здания», – сообщает нам ресурс «Домофото».

Дом, кстати, очень красив. Его бы в порядок привести – вообще глаз не оторвать, особенно учитывая, что многое в нем сохранилось от времен оных. Как, впрочем, и многое другое в старом Высоком переулке.

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Высокий переулок, двери
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Высокий переулок, многоэтажка
Высокий переулок, красивый фасад
Высокий переулок, калитка
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Высокий переулок, старый дом
Высокий переулок, фасад старинного дома
Высокий переулок, дорога, авто
Высокий переулок, балконы

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Мария Котова
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