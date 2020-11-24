Одесская Мясоедовская: «улица обычная, друзья?» (фото)

Да, сегодня мы здесь – на Мясоедовской, одной из центральных улиц Молдаванки. Впрочем, как мне еще с детства было известно, живущие здесь люди считали ее главной одесской улицей. И если кто-то выражал удивление, сразу интересовались: «А какая же она еще?»

Смешение стилей и жанров

«Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя…» В самом деле, только по одной этой песне можно судить, что Мясоедовская – если не главная, то никак не второстепенная. И вот всегда мне было интересно, если в той же песне «четко и ясно» сказано, что Мишка Япончик «на Мясоедовской не жил», почему чуть ли не в каждом дворе здесь считается, что Миша Винницкий родился именно на Мясоедовской?

Что касается знаменитой песни, то в этом году ее автору – Морису Бенимовичу, написавшему в свое время текст «Улицы родной» на салфетке в ресторане – установили мемориальную доску на II Христианском кладбище в Одессе. А что касается Япончика, то на сегодняшней Мясоедовской существует кафе «Мишка Япончик», и как каждое «именное» кафе в Одессе, оно еще и немного музей.

О, эта сегодняшняя Мясоедовская! Какое смешение «стилей и жанров» во всем – фасадах, архитектуре, улично-домовом украшательстве! И как это можно было в той же песне отозваться о ней «улица обычная, друзья»?!

Широкая улица вобрала в себя прошлое и настоящее, и ветхий одно-двухэтажный домишко здесь можно увидеть рядом с более поздними постройками, кажущимися гигантами.

Нечто крошечное под старину соседствует с современными банками и автосервисами. Много пивных с самыми разнообразными названиями и не менее многоликими «внешними данными».

Название улица взяла от одесского помещика, владельца пивного завода (кстати, о пивных!) Дементия Мясоеда, но такое происхождение названия улицы здесь почему-то не в чести. Мясоедовская происходит, по мнению многих, исключительно от любви к мясу, опять же, напомнят, что здесь был мясной корпус… Улица несколько раз переименовывалась за свою историю, но в народе всегда именовалась Мясоедовской, так же как расположенная на ней горклинбольница №1 – исключительно Еврейской.

Некоторые давние постройки ГКБ №1 выходят на Мясоедовскую, они выглядывают из-за высокого ограждения – и уже кажется, что вы находитесь в позапрошлом веке. А напротив – обычный старый дом. Но так выделяется своим цветом «под синеву», своими необычными воротами, что хочется остановиться.

Удивляем-ошарашиваем

Мясоедовская вообще любит себе позволить чем-то да выделиться, устроить что-то очень личное, удивить, а порой и ошарашить. Вот на четной стороне улицы жители сразу нескольких домов (расположенных рядом) решили, что пора привлечь внимание к своим дворам и воротам – и вот вам целый ряд ворот на чисто одесские темы. Ну а если вы сумеете попасть во дворики за ними, то и там будет вам чем полюбоваться.

Вообще, всех этих современных «веселеньких картинок» на Мясоедовской сегодня много. Названия некоторых заведений тоже заставят вас улыбнуться, а некоторые уличные штучки – удивиться. Ну а вообще каждый двор здесь – история. Если не всамделишная, то так мастерски рассказанная, что вы в нее поверите сразу же. Вот, правда, кодовые замки на воротах Мясоедовской становятся все крепче, а люди менее разговорчивее: как ни крути, «коронные» времена сказались…

А если есть история, то она в одесских дворах обычно оживает по-своему. К примеру, в память об историческом кинотеатре «Слон» (любимейшем месте отдыха в начале прошлого века) двор на Мясоедовской, 26 украшен целой серией настенных картин – тут вам и сам кинотеатр, и знаменитые одесские герои.

Балкончики-палисаднички-чистота

Мясоедовская отличается и своими балконами. То есть, их невероятным разнообразием.

Старые, новые, осовремененные, «остарининные», вычурные – все они здесь словно соревнуются. А еще на Мясоедовской, как мало на какой другой улице блеск и упадок отлично уживаются рядом и, кажется, нисколько друг другу не мешают.

На Мясоедовской вы встретите и уличные палисаднички, и почтовые ящики, зачем-то «прилепленные» на металлическое ограждение, и надпись «запретная зона» на воротах жилого дома. А то вдруг вам встретится ну совершенно непонятное строение или нечто уже более современное, напоминающее кусочек умильного мультика.

И, кстати, уличные указатели здесь выдержаны в едином стиле. Ну разве что иногда с некоторым исключением. И еще: на Мясоедовской очень чисто. «Старенькие дворики подметают дворники» довольно тщательно. И не только дворики, но и саму Мясоедовскую – пусть не главную. Но и не второстепенную.

Фото автора