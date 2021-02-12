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Землетрясение в Одессе: откуда берутся прогнозы румынских ученых

Землетрясение в Одессе: откуда берутся прогнозы румынских ученых

Несколько дней подряд информационные порталы как минимум в двух странах – Молдове и Украине – несли новость о том, что во второй половине 2021 года произойдет землетрясение в так называемой “зоне Вранча” в Румынии. 

Мол, землетрясение будет настолько сильным, что затронет Молдову. Кроме того, сообщалось, что толчки могут ощущаться и в Одесской области.

Все это подкреплялось ссылкой на неких “румынских ученых”.

“Одесская жизнь” разбиралась в сути вопроса.

Первое сообщение о грядущем катаклизме появилось в издании “Комсомольская правда Молдова” в ночь на 4 февраля.

Имени конкретного ученого, который бы предсказал землетрясение, или хотя бы название научной организации, которая дала такой прогноз, в публикации нет. Зато есть гипперссылка на некий румынский паблик в Фейсбуке, который и разместил сообщение о возможном землетрясении. Там сообщение появилось 2 февраля, но без ссылки на какой-либо официальный (или другой, заслуживающий доверие) источник информации.

Таким источником в Румынии может быть Национальный научно-исследовательский институт физики Земли, который и изучает сейсмическую активность “зоны Вранча”. Но ни на сайте, ни на официальных страницах института в соцсетях подобной информации найти не удалось.

Таким образом, можно сделать вывод: имеем дело если не фейком, то с хайпом – попыткой увеличить аудиторию за счет резонансной, но сомнительной информации.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, можно ли предсказать землетрясение.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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