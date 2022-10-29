Одесситы, которых мы не знали

Одесса пережила много войн, вот и сейчас она снова находится под вражеским прицелом. Нередко одесситы покидали родной город в поисках лучшей судьбы. На долю многих из них выпало жить в военное время, сражаться на реальном или невидимом фронте, носить форму различных армий, но при этом они всегда оставались одесситами, проявляя мужество, чувство юмора и талант противостоять всем превратностям судьбы.

Георгиос Фарсакидис: запечатлел жизнь концлагеря

Современный греческий художник, гравер и писатель Георгиос Фарсакидис родился в Одессе. Его мать, принадлежавшая к богатой греческой семье, сына иначе как бездарностью не называла. Зато отец очень любил мальчика и привил ему философские взгляды на мир.

В 1934 году семья перебралась в Грецию, а после начала Второй мировой войны Фарсакидис принял участие в греческом Сопротивлении. Мать помогала печатать листовки и переправлять в партизанские отряды бежавших из плена русских солдат. Фарсакидис был дважды ранен, у него были серьезно повреждены обе руки, и, по сути, он стал инвалидом. Он был сослан в концлагерь Макронисос и на острова Агиос Эвстратиос, Ярос и Лерос, где в общей сложности пробыл 16 с половиной лет. Будучи художником-самоучкой, Георгиос рисовал лагерную жизнь, своих товарищей по заключению. Сейчас писатель и художник является членом Палаты изобразительных искусств Греции и Общества греческих литераторов.

Герман Баун: подполковник абвера

Среди одесситов были не только те, кто сражался на нашей стороне. Например, Герман Баун, который родился в Одессе в семье немецких колонистов. После революции он эмигрировал в Германию, был сотрудником германских консульств в Одессе, Киеве и Харькове. Затем Баун начал служить в немецкой разведке – абвере в звании майора. В 1941 году он был назначен начальником отдела «Валли I» – экономической и военной разведки на Восточном фронте. Когда поражение Германии стало неминуемым, Баун с помощником перешли к американцам, прихватив все архивы и картотеки агентуры, и заявили о своей готовности сотрудничать с американской разведкой. В апреле 1947 года проявивший излишнюю, по мнению начальства, самостоятельность Баун был переведен на другую должность, а затем и окончательно ушел со службы в чине подполковника.

Витольд Вирпша: польский одессит, писатель, герой

Польский поэт, эссеист, переводчик Витольд Вирпша родился в Одессе и принадлежал к старинному шляхетскому роду. Он учился на юридическом факультете Варшавского университета, изучал музыку. Но во время Второй мировой войны ему пришлось участвовать в знаменитой обороне Оксивской скалы. Тогда против польских частей фашисты бросили воздушные и морские силы, артиллерию. Герои оборонялись более 10 дней. Вирпша попал в плен и четыре года провел в нацистских лагерях. После войны он работал на радио и в издательствах, переехал в Западный Берлин. Его произведения переведены на многие европейские языки.

Ален Боске: освобождал Бухенвальд

При рождении Алена Боске звали Анатолий Биск, он хорошо известен современникам как поэт, прозаик и критик. Биск родился в Одессе в семье поэта и переводчика. Потом семья переехала в Болгарию, а в 1925 году – в Брюссель. Будущий литератор окончил Брюссельский университет и сотрудничал с различными изданиями.

В начале Второй мировой войны Биск служил в бельгийской армии, а затем поступил во французскую. В 1942 году, уже под именем Алена Боске, он эмигрировал в Америку, а в 1944-м начал службу при штабе американских войск под командованием генерала Эйзенхауэра, участвовал в высадке в Нормандии и был одним из первых, кто вошел в Бухенвальд. После войны несколько лет он был специальным советником Союзнического Контрольного совета в Берлине, а позже – членом Королевской академии французского языка и литературы, лауреатом многочисленных литературных премий. Награжден орденом Почетного легиона и Бронзовой звездой США за военную службу и доблесть.

Жак Бержье: уничтожил фашистский ракетный центр

Одесситом по рождению был и французский писатель-фантаст, журналист, детектив и инженер Яков Бергер, более известный как Жак Бержье. Он родился в Одессе в семье бакалейщика и бывшей революционерки. Из-за погромов семья Бержье уехала во Францию. Там Жак окончил Высшую химическую школу и совместно с физиком Андре Хельбронером занимался исследованиями в области атомной энергетики.

Во время Второй мировой войны стал участником Сопротивления. Благодаря работе Бержье и его коллег, удалось выяснить координаты и разбомбить немецкий ракетный центр в Пенемюнде. Гестаповцы арестовали Бержье, пытали и отправили в концлагерь Маутхаузен. После освобождения Бержье работал в спецслужбе, занятой поисками немецких ядерных технологий. Им удалось захватить авиаконструктора Вилли Мессершмита и готовые ракеты «Фау».

После войны Бержье сменил род деятельности, став корреспондентом журнала фантастики, писал книги. Он первым перевел на французский Лавкрафта.

София Стефаниду: парашютистка из Одессы

Соня-София Стефаниду была разведчицей, медсестрой и первой женщиной-парашютисткой Греции. Она родилась в Одессе в семье врача, и в 16 лет переехала в Грецию. Девушка работала в министерстве финансов, изучала немецкий и французский языки.

Когда началась Вторая мировая война, Стефаниду обратилась лично к министру обороны, чтобы ей разрешили вступить в армию. Получив разрешение, она прошла подготовку для медсестер на курсах воздушной обороны и добилась перевода на фронт. Боевое крещение не заставило себя ждать: буквально через несколько дней госпиталь, где она работала, разбомбили. За проявленное мужество Стефаниду была представлена к награде. После подписания греками «почетной капитуляции» Стефаниду пыталась бежать из оккупированной страны. В ноябре 1941 года она сумела перебраться на Ближний Восток. Там прошла подготовку в школе парашютистов. Несколько раз высаживалась на захваченных фашистами территориях, выполняя различные задания. Во время одного из них она с товарищами попала в плен, и их приговорили к расстрелу. Однако под утро немецкий охранник выпустил их на свободу и бежал вместе с ними.

В 1944 году София вернулась в Грецию и служила в МИДе. После греческих погромов в Стамбуле Стефаниду вернула все награды в знак протеста против молчания бывших военных союзников.

Ирина СОРОКИНА

Источники: rua.gr, gazetaeao.ru, roza.ru, hadashot, kiev.ua, grad.ua, lavkababuin.com, ataing.wordpress.com