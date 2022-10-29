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Одесситы смогут поспать на час дольше

Одесситы смогут поспать на час дольше

В воскресенье, 30 октября 2022 года, в 4 часа утра по киевскому времени Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. При этом электронные гаджеты перейдут на зимнее время самостоятельно.

Как напоминают в Минэкономики, Украина переводит стрелки часов два раза в год, весной и осенью, осуществляя переход на летнее и зимнее время. Этот год не стал исключением.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

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В министерстве также отмечают, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению.

Изначально необходимость перевода часов объяснялась экономией энергоресурсов на освещение, поскольку световой день становится дольше. Но, по мнению некоторых аналитиков, на данный момент это утверждение утратило актуальность.

В 2011 году было принято постановление об отмене перехода на летнее время, но позже его отменили. После этого несколько раз снова поднимался вопрос об отказе от перевода стрелок часов. Законопроект об этом даже приняли за основу, но для окончательного принятия 19 марта 2021 года голосов не хватило.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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