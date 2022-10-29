В Одесской области трагически погиб 15-летний подросток

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства смерти 15-летнего жителя Березовского района. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

По информации правоохранителей, парня без признаков жизни обнаружила по месту жительства его тетя, являющаяся его опекуншей.

Предварительно установлено, что попечительница поехала по делам в Одессу, оставив подростка, имевшего врожденную болезнь, дома самого. Парень пошел гулять, а когда вернулся, лег спать и не проснулся.

«Предварительная причина смерти несовершеннолетнего – асфиксия, удушение вследствие аспирации желудочного содержимого», – сообщают в полиции.

В то же время местные телеграм-каналы пишут, что, оставшись один, юноша пошел гулять и напился, а когда вернулся, захлебнулся собственной рвотой и умер.

Следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 115 с примечанием «несчастный случай» и частью 1 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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