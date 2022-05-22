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Одесса на военном положении, день 88-й: Слободской рынок, его атмосфера и цены

Одесса на военном положении, день 88-й: Слободской рынок, его атмосфера и цены

Восемьдесят восьмой день войны… Выходной. Одесситы делают базар, и, кстати, не только на Привозе или Новом рынке. Самое время пройтись по Слободскому рынку, который, впрочем, никогда не именовался среди местных жителей именно так. Его обычно называют ласково — Базарчик.

Торгуем всем!

На Базарчике предпочитают приобретать продукты не только жители одесской Слободки. Даже в период военного положения. Любят за неторопливость, компактность. А жители центра города знают, что их Новый базар, пусть даже гораздо ближе, но зато на слободском Базарчике цены умеренней.

Базарчик встречает поразительной вежливостью по отношению к покупателю. Чем здесь сейчас торгуют? Да абсолютно всем.

Внешне здесь все, в общем, без изменений по сравнению с мирным временем, когда мы побывали здесь в ноябре прошлого года.

К рынку сейчас подъезжают сразу два трамвая — двенадцатого и пятнадцатого маршрутов, так очень даже удобно.

Базарчик только кажется маленьким. Просто он поразительно компактен. И его корпус трудно назвать мясным или мясо-молочным. Потому что и в корпусе торгуют всеми продуктами питания сразу — и фруктами-овощами, и мясом-творогом-молоком, и колбасой с сыром.

Слободской рынок
овощи
овощи

Жители Слободки давно четко знают, в какой «точке» лучше покупать молочку, а где — мясо или курятину. Отметим, что торговля внутри самого рынка и в его корпусе — это еще далеко не все: Базарчик окружен торговыми ларьками-точками практически по всему периметру. Тут даже просто походить приятно: продают много цветов.

Слободской рынок Слободской рынок

Да вокруг и рядом с этим старейшим рынком выросло множество маленьких магазинчиков и мини-маркетов, но многие идут за продуктами именно сюда. Люди здесь здороваются друг с другом: еще одна особенность Базарчика. Это ведь центр Слободки, многие друг друга знают. Сюда приходят не только сделать покупки, но и пообщаться.

клубника
овощи
овощи
овощи
клубника

Почем дары лета?

Ну а теперь самое время рассказать о ценах на Базарчике.
Уделяем внимание дарам лета:

  • помидоры — 80-120 грн;
  • зеленый горошек — 70-80 грн;
  • молодой картофель — 55-65 грн;
  • молодая капуста — 50-60 грн;
  • редис — 40-45 грн;
  • огурцы — 50-60 грн;
  • клубника — 80-100 грн.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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