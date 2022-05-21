Одесса на военном положении, день 87-й: как живешь, Зоопарк?

Восемьдесят седьмой день войны… Май в разгаре, и уже припекает по-летнему. Тревожные новости сменяются воздушными тревогами, известиями о «прилетах». Как и чем живет сейчас одесский Зоопарк?
А в Зоопарке — праздник: День волонтера. Да, есть такие добрые люди, которые в эти непростые дни помогают нашему Зоопарку. Вот и устроили сотрудники Зоопарка этот праздник: и волонтерам высказать благодарность, и одесских детей (да и взрослых тоже!) порадовать.
Кстати, в течение последних недель волонтеры активно помогали в благоустройстве территории нашего Зоопарка: приходили и целыми семьями, и коллективами. Красили скамейки и ограждения, приводили в порядок детскую площадку и даже помогли наладить новый вольер для попугаев.
День волонтера в Зоопарке стал и в самом деле настоящим праздником. Кстати, был и очередной повод вспомнить, что в сентябре нашему зверинцу исполняется ровно сто лет!..
Волонтерам вручали подарки, детей радовали аниматоры. Изюминкой праздника стало и появление байкеров, которые катали всех желающих.
На сегодняшний день с нашим Зоопарком и его многочисленными обитателями все в порядке. Многие организации помогают кормами, готовится и стратегический запас кормов.
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Фото Вячеслава Тенякова