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Одесса на военном положении, день 87-й: как живешь, Зоопарк?

Одесса на военном положении, день 87-й: как живешь, Зоопарк?

Восемьдесят седьмой день войны… Май в разгаре, и уже припекает по-летнему. Тревожные новости сменяются воздушными тревогами, известиями о «прилетах». Как и чем живет сейчас одесский Зоопарк?

А в Зоопарке — праздник: День волонтера. Да, есть такие добрые люди, которые в эти непростые дни помогают нашему Зоопарку. Вот и устроили сотрудники Зоопарка этот праздник: и волонтерам высказать благодарность, и одесских детей (да и взрослых тоже!) порадовать.

праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
козлик
пиратка

Кстати, в течение последних недель волонтеры активно помогали в благоустройстве территории нашего Зоопарка: приходили и целыми семьями, и коллективами. Красили скамейки и ограждения, приводили в порядок детскую площадку и даже помогли наладить новый вольер для попугаев.

буйвол
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке

День волонтера в Зоопарке стал и в самом деле настоящим праздником. Кстати, был и очередной повод вспомнить, что в сентябре нашему зверинцу исполняется ровно сто лет!..

Пиратка
птицы
Игорь Беляков
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке
в зоопарке

Волонтерам вручали подарки, детей радовали аниматоры. Изюминкой праздника стало и появление байкеров, которые катали всех желающих.

динозавр
зоопарк
праздник в зоопарке
Игорь Беляков
праздник в зоопарке
праздник в зоопарке

На сегодняшний день с нашим Зоопарком и его многочисленными обитателями все в порядке. Многие организации помогают кормами, готовится и стратегический запас кормов.

Игорь Беляков
Игорь Беляков
байкер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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