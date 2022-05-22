Итоги 22 мая: стоит ли опасаться атаки из Приднестровья?

Сейчас опять появились вбросы фейковой информации о том, что Приднестровье готовится к нападению, только не ясно на кого: Украину или Молдову. Впрочем, в Одесской ОВА уверяют, что маловероятно и то и другое.

Так, руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что, по имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задание восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Но за много лет пребывания в Приднестровье все что сделали российские войска — это, по словам главы Одесской ОВА, “пропили все остатки военной техники и аппаратуры”.

Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части были в наличии. Так что очередные потуги россиян обострить ситуацию в регионе были разрушены обычной коррупцией и халатностью местных начальников.

“Желаем им и дальше разваливать собственную армию изнутри. А мы тем временем будем вместе работать на победу”, — сказал Максим Марченко.

Спикер Одесской областной ОВА Сергей Братчук также добавил, что пропагандистские источники врага также сделали вброс о том, что в ближайшее время армия Приднестровья с расположенным там российским контингентом планируют захватить молдову, после чего атакуют Одесскую область.

Сергей Братчук призвал на верить подобным вбросам, так у них нет ни источников, ни оснований. Тем не менее граница с Приднестровьем усиленно контролируется и в прилегающих районах проводятся контрдиверсионные мероприятия. Потому что если полноценная военная атака оттуда маловероятна, то проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп возможно.