В Аккерманской крепости восстановили давнюю турецкую закладную плиту

В Аккерманской крепости восстановлена еще одна турецкая закладная плита на месте своего бывшего расположения — в нише на фасаде юго-западной башни цитадели.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook доктор исторических наук, ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. Д.Ушинского Андрей Красножон.

Историк сообщает, что оригинал таблички был утерян, предположительно, во время румынской оккупации Одессы…

«В конце 19 века ее сняли со стены одесские ученые и передали на хранение в фонды Музея древностей. Были произведены обмеры и фотографии, по которым ее удалось восстановить сейчас. Староосманская надпись на ней гласит: «Отремонтировал Абу-Бекр ага. Год 1673».

Цитадель Аккермана действительно пережила масштабный строительный период в это время: некогда двухъярусные башни получили дополнительные этажи, что видно по разнице в типах кладок и другим конструктивным признакам», — пишет Андрей Красножон.

Историк также сообщает, что это последняя из всех известных нам памятных закладных плит крепости, которая четко привязана к месту своего первичного расположения. Всего таких плит (в копиях) восстановлено и возвращено в свои ниши шесть штук за последние годы.

«Все эти памятники эпиграфики в разное время были украдены, утеряны или перемещены в различные музеи. Приключения некоторых из них не прекратились и сегодня: так, оригиналы четырех аккерманских плит 15 века ныне располагаются на временно оккупированной территории, в фондах одного из украинских музеев. В широком доступе теперь остались лишь их точные копии, установленные нами некогда на стенах Аккермана», — рассказывает Андрей Красножон.

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Фото: Facebook-страница Андрея Красножона.