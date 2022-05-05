Одесса на военном положении, день 71-й: Привоз рулит, цены впечатляют

Семьдесят первый день войны… Куда бы отправиться за положительными впечатлениями? Конечно, на Привоз.

Старейший рынок рулит правильным курсом: тревоги – в сторону, покупаем «правильные» продукты, торгуемся (лучше не стоит), набираемся «жизненных» впечатлений и удивляемся в очередной раз.

На Привозе имеются некоторые новшества

Чем удивляет Привоз в эти дни? Во-первых, своей непобедимой убежденностью, что пустое торговое место – это, как минимум, неправильно. И вот уже на месте снесенных незадолго до войны рыбных рядов выстроились в ряд машины с овощами.

Ну а рыбные ряды, где продавцы еще до войны выразили некоторое недовольство по поводу «переезда» в середину рынка, теперь уже со всем этим смирились и продолжают подписывать свой товар соответствующими определениями, утверждающими, что это не рыба (рыбка) а «любонька», «красавица», «песня» и все такое прочее.

Овощи-фрукты «молодые»

Итак, переходим к главному – что почем?

Начнем, пожалуй, с поздне-весенне-летнего ассортимента. Цены указаны за один килограмм:

молодой картофель – 50-60 грн (уже не «алмазный», как его прозвали одесситы, когда он «тянул» 120 грн);

зеленушка, молодой лук (за пучок) – 5-8 грн;

помидоры варьируются в цене в диапазоне от 75 до 100 грн;

молодая капуста – 30-40 грн;

огурцы – 60-80 грн;

редис – 65-75 грн; пучок – 25-30 грн;

«царская» клубника (почему ее так прозвали, не знаю, продавцы утверждают, что «токо-токо доставили из Килии») – 180-200 грн.

«Какого года выпуска кабачки»?

Теперь – о кабачках, «синеньких» и сладком перце.

– Какого года выпуска ваши кабачки? – интересуется покупатель, пытаясь поюморить.

– Довоенного, – следует ответ продавца, и юмор как-то сам собой исчезает на пару минут с повестки дня.

Что по ценам?

кабачки – 50 (это «редкость»)-85 грн;

баклажаны – 85-95 грн;

сладкий перец – в среднем по 100 грн.

О «привычных» («зимних») овощах:

картофель – 10-15 грн;

лук репчатый – 25 грн;

морковь – 30-35 грн;

свекла – 20-25 грн;

капуста – 25-30 грн.

Чем рыба пахнет?

Самое время совершить вояж по рыбным рядам, которые теперь расположились рядом с солениями.

– Чем ваша рыба пахнет, не могу понять? – интересуется одесситка.

Ответ следует еще до того, как был задан вопрос:

– Рыбой она пахнет. И нечего тут…

– Так я ж просто спросила.

– А чем, по-вашему, может она пахнуть, если эта рыба?

В нежаркую перепалку вклинивается голос еще одного покупателя, который решил выдать свои познания по рыбьим ароматам. «Лекция» популярностью не воспользовалась. Продавщица прервала ее «на корню», заверив, что «она здесь такое иногда слышит, что может уже книги писать, и вообще, нечего здесь нервы портить, они и так сейчас у всех на пределе».

Итак, что ж почем в этом «ароматном» ряду?

кефаль – 250-300 грн;

карп – 130-140 грн;

белый амур – 120 грн;

толстолобик – 70-80 грн;

бычок (свежемороженый) – 80-85 грн;

таранечка (на ценнике обязательно будет указано «с икрой») – 250-400 грн;

сардель малосольная – 80 грн;

скумбрия малосольная – 120-150 грн;

сельдь – 50 грн (это за одну штучку, а не за килограмм).

В мясо-молочном корпусе

В мясо-молочном корпусе Привоза – совершеннейшее изобилие. Творог поражает ценовым диапазоном – от 70 до 120 грн, брынза колеблется в цене от 120 до 160 грн.

Теперь – о мясе. Мясной корпус тоже не пустует. Свинина «стартует» (в зависимости от части) от 120 грн. Мякоть – 120-140 грн. Говядина стартует от 130-140 грн и «взлетает» (опять же, в зависимости от части) до 170 грн. Говяжью лопатку сегодня можно было купить за 145 грн.

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Фото Марии Котовой