Одесский Слободской рынок: Базарчик, где “всегда все есть” (фото)

И кто сказал, что Привоз у нас “самый главный”? Одесская Молдаванка отоваривалась на Алексеевском рынке (Господи, уже и следа от него не осталось!), центр города предпочитал Новый, кто-то жизни себе не представлял без покупок на Староконном. А вы давно были на Слободском рынке?… Ой, простите, я, конечно, имею в виду Базарчик.

Базарчик – центр одесской Слободки

Базарчик – так издавна именуется старейший рынок города на Слободке. То есть, официально он, конечно, именуется Слободским рынком. И адрес у него есть официальный – площадь Молодежи, 25. Но вы местному жителю так не говорите: Базарчиком он был, Базарчиком остается – и в далеком прошлом, и по сей день.

Конечно, когда-то он выглядел совсем иначе. Его сегодняшний корпус – из времен советских построек. Каким он был задолго до этого? Увы, не нашла в сети ни одной старой фотографии этого самого Слободского базарчика (кстати, как и фотографий ушедшего в небытие Алексеевского рынка).

И вот идут времена, сменяются эпохи, а бойкое место на Слободке – как раз там, где останавливается трамвай 15-го маршрута (а сейчас и 12-го!) – так и остается бойким. И хотя выросли рядом супермаркеты (пусть даже небольшие), вечная уверенность местных, что “на Базарчике можно купить все, на нем же всегда все есть” остается незыблемой.

Собственно, Базарчик – это центр Слободки во всех смыслах. Тут и оживление особое, и жизнь бойкая, да и расположение рядом с церковью о чем-то да говорит. И вообще, место историческое не только для Слободки, но и для всего города. То-то все, что расположено в этом “микрорайоне”, на местом языке тоже зовется Базарчиком – пусть это магазин какой-нибудь, или та же трамвайная остановка, или даже парикмахерская.

Базарная жизнь на одесском слободском Базарчике

Идем изучать базарную жизнь на Базарчике. Что имеем? Крытый корпус и непосредственно торговые ряды на территории рынка. Ну и как это водится везде, рядом с рынком (что Привозом, что Новым) – торговля рядом.

Корпус Базарчика со стороны трамвайной остановки закрыт, открыт со стороны Краснослободской. Отличается тем, что это не обычный “рыночный” мясной корпус – здесь торгуют не только мясом или, к примеру, молочкой – торгуют и другими продуктами.

В корпусе не очень много людей – что торгующих, что покупающих. Погода располагает: на воздухе и товар лучше разглядишь, и поговорить за жизнь можно. Главное – все компактно. Это вам не Привоз, где мы “тут покупаем капусточку”, а за картошкой следуем далеко-далеко в другой конец. Здесь все рядом, все близко, здесь базар делается довольно быстро. Опять же, зачем куда-то ехать-топать, если “все ж есть, все свеженькое”.

Время от времени Базарчик “сносят” (ликвидируют, убирают). То есть, идут такие слухи, ну или не совсем слухи. Местные и слышать об этом не хотят. Тем более, что некоторые из них время от времени здесь торгуют собственноручно выращенными овощами-фруктами – у многих частные дома с земельными участками.

Чем торгуют? Да всем. Мясо-рыба-молочные продукты. Много овощей и фруктов. И много цветов. Сопутствующие товары тоже есть. Что же касается цен, то слободской Базарчик – это нечто среднее между ценами Привоза и Нового базара. Опять же, смотря о каких продуктах идет речь…

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