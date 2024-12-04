Новости Одессы и Одесской области

«Одесская жизнь» всегда рядом: подпишись, и будь в теме

«Одесская жизнь» всегда рядом: подпишись, и будь в теме

Газета «Одесская жизнь» — это не просто печатное издание, а источник качественной и проверенной информации, который уже много лет сопровождает одесситов в их повседневной жизни. Содержательные статьи, полезные советы, увлекательные истории — все это становится ближе благодаря подписке.

Что вы найдете в каждом номере?

  • Последние новости Одессы и региона. Будьте в курсе событий, меняющих жизнь города и громад в области.
  • Эксклюзивные интервью. Мнения экспертов, истории местных героев и людей, которые вдохновляют.
  • Культурные и социальные события. Афиша мероприятий, интересные события, акции, чтобы ваше свободное время стало незабываемым.
  • Полезные советы. Как сэкономить, улучшить здоровье или обустроить дом — на страницах газеты всегда есть ответы.
  • Программа телепередач. 24 канала украинского телевидения еженедельно.

газета "Одесская жизнь"

Почему стоит оформить подписку?

Удобно. Оформление подписки онлайн за считанные минуты.

Экономно. Вы получаете доступ к ценной информации за минимальную стоимость.

Подарок близким. Подписка — это не только удобство, но и отличный способ порадовать не только себя, но и родных.

Как оформить подписку?

Подписаться на газету можно, как и раньше, в любом удобном для вас отделении «Укрпочты». Стоимость подписки — всего 48 гривен в месяц или 576 гривен в год. Вы можете подписаться на любой срок по своему желанию. Услуги по оформлению подписки оплачиваются отдельно и на текущий момент составляют 20 гривен.

Подписной индекс газеты «Одесская жизнь» 96217 в каталоге местных медиа.

Сейчас оформить подписку можно онлайн, не выходя из дома. И подарить ее кому-то из близких, кто, возможно, не очень любит современные гаджеты — например, своим родителям, бабушке или дедушке, а просто близкому человеку.

Для этого на официальном сайте «Укрпочты» www.ukrposhta.ua надо перейти на страницу «Одесской жизни» в каталоге местных изданий. Далее все просто:

  • Указываете, на какие месяцы вы хотите подписаться на газету.
  • Нажимаете на кнопку «Добавить в корзину».
  • Проверяете, правильно ли вы указали сведения для доставки, и нажимаете «Оформить».
  • Указываете свои личные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и электронный адрес, на который вы потом получите письмо с подтверждением заказа.
  • Ставите галочку, подтвердив согласие на обработку персональных данных.
  • Нажимаете кнопку «Продолжить».
  • Проверяете информацию и нажимаете «Оплатить».
  • У вас появится возможность оплатить подписку через сервис GPay или с помощью банковской карты.

Чтобы получать газету уже в январе 2025 года, подписку надо оформить до 27 декабря 2024 года.

Поддержите печатное слово — оформите подписку на газету «Одесская жизнь» для себя, или кому-то в подарок, и оставайтесь на связи с городом, который вы любите!

Важно! Оплатить подписку можно средствами «зимней еПоддержки» (тысячей Зеленского).

 

 

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E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

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