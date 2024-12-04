«Одесская жизнь» всегда рядом: подпишись, и будь в теме

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Последние новости Одессы и региона. Будьте в курсе событий, меняющих жизнь города и громад в области.

Будьте в курсе событий, меняющих жизнь города и громад в области. Эксклюзивные интервью. Мнения экспертов, истории местных героев и людей, которые вдохновляют.

Мнения экспертов, истории местных героев и людей, которые вдохновляют. Культурные и социальные события. Афиша мероприятий, интересные события, акции, чтобы ваше свободное время стало незабываемым.

Афиша мероприятий, интересные события, акции, чтобы ваше свободное время стало незабываемым. Полезные советы. Как сэкономить, улучшить здоровье или обустроить дом — на страницах газеты всегда есть ответы.

Как сэкономить, улучшить здоровье или обустроить дом — на страницах газеты всегда есть ответы. Программа телепередач. 24 канала украинского телевидения еженедельно.

Почему стоит оформить подписку?

Удобно. Оформление подписки онлайн за считанные минуты.

Экономно. Вы получаете доступ к ценной информации за минимальную стоимость.

Подарок близким. Подписка — это не только удобство, но и отличный способ порадовать не только себя, но и родных.

Как оформить подписку?

Подписаться на газету можно, как и раньше, в любом удобном для вас отделении «Укрпочты». Стоимость подписки — всего 48 гривен в месяц или 576 гривен в год. Вы можете подписаться на любой срок по своему желанию. Услуги по оформлению подписки оплачиваются отдельно и на текущий момент составляют 20 гривен.

Подписной индекс газеты «Одесская жизнь» 96217 в каталоге местных медиа.

Сейчас оформить подписку можно онлайн, не выходя из дома. И подарить ее кому-то из близких, кто, возможно, не очень любит современные гаджеты — например, своим родителям, бабушке или дедушке, а просто близкому человеку.

Для этого на официальном сайте «Укрпочты» www.ukrposhta.ua надо перейти на страницу «Одесской жизни» в каталоге местных изданий. Далее все просто:

Указываете, на какие месяцы вы хотите подписаться на газету.

Нажимаете на кнопку «Добавить в корзину».

Проверяете, правильно ли вы указали сведения для доставки, и нажимаете «Оформить».

Указываете свои личные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и электронный адрес, на который вы потом получите письмо с подтверждением заказа.

Ставите галочку, подтвердив согласие на обработку персональных данных.

Нажимаете кнопку «Продолжить».

Проверяете информацию и нажимаете «Оплатить».

У вас появится возможность оплатить подписку через сервис GPay или с помощью банковской карты.

Чтобы получать газету уже в январе 2025 года, подписку надо оформить до 27 декабря 2024 года.

Поддержите печатное слово — оформите подписку на газету «Одесская жизнь» для себя, или кому-то в подарок, и оставайтесь на связи с городом, который вы любите!

Важно! Оплатить подписку можно средствами «зимней еПоддержки» (тысячей Зеленского).