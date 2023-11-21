Обменять мусор на дрон: как в Одессе собирают, сортируют и продают вторсырье

У отходов есть цена

Общественная организация «Мрія вільних людей» действует уже полтора года. Сначала волонтеры поставляли все необходимое на блокпосты и передовую для нужд военнослужащих. Затем фронт работ расширился. И пришло понимание, что картон, полиэтилен и стрейч, которые в большом количестве оставались после распаковки грузов и раздачи продуктов и вещей, также имеют ценность.

— Тогда мы начали сортировать и сдавать мусор за деньги, — рассказывает Семен Турута, ветеран АТО и основатель организации «Мрія вільних людей», — Оказалось, что это помогает закрывать сбор средств на поддержку ВСУ. Так у нас появился социальный проект «Економіка мрії»: принимаем разные вещи, предоставляем им новые смыслы и возможности, а затем покупаем необходимое оборудование военным.

Сейчас «Мрія вільних людей» вместе с общественной организацией «Місто майбутнього» проводят в Одессе экомаршруты, собирая вторичное сырье в разных районах города. Чтобы поощрить людей сортировать отходы, организация устраивает «Перегони перемоги» между школами, районами и городами Одесской области.

— Отдельно действует акция сбора стекла — «Б’ємо скло на ЗСУ». Для приобретения одного дрона нужно восемь тонн прозрачного стекла, — добавляет Турута.

Как правильно сортировать?

Перед сдачей вторсырья его следует тщательно отсортировать. Обычно пункты приема имеют четкие требования. Например, бутылки от бытовой химии и пищевых продуктов должны идти отдельно. Так же, как и крышки. Стеклянные бутылки не складывают вместе с битым стеклом, а пакеты из супермаркета — с упаковочной пленкой и обертками. Перед этим надо вымыть и просушить предметы, которые содержали пищу или жидкости. Ваши пакеты с вторсырьем не должны иметь неприятный запах.

— Если вы планируете сдать бумагу на макулатуру, очистите ее от загрязнений, снимите пластиковые и железные составляющие, скотч, перевяжите нитками или веревкой, — советует Владислав Михайленко, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды Одесского государственного экологического университета, доктор философии по экологии и руководитель «Міста майбутнього».

Эколог отмечает, что на макулатуру можно сдавать почти все. Не принимают только чеки, бумажные стаканчики, коробки для упаковки пищи, бумагу для запекания, коробки и пакеты, в середине которых есть слой пластика.

Что принимают?

Макулатура: картон, бумага, книги, журналы, газеты, упаковка, пакеты, целые яичные лотки (30 штук). Кроме туалетных рулонов, труб, вторичнопрессованных и изделий с алюминиево-полимерными покрытиями.

Металл: металлолом, консервные банки, баллончики, цветные металлы, алюминиевые банки, стальные изделия.

Техника: холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее, имеющее ценное сырье или пригодное для ремонта.

Стекло: бутылки (пиво, водка, вино, шампанское, молоко и т.д.), оконное стекло, любые банки.

Пластик: бутылки ПЭТ (прозрачные, голубые, коричневые, черные, из-под масла) и HDPE (от химии), крышки ПЭТ 2 и 5, канистры, мебель, цветные ящики, пластиковая многоразовая посуда и т.д.

Полиэтилен: пленка, стрейч, «пупырка», другие изделия.

Где искать пункты приема вторсырья?

В приложении «Сортуй» — sortui.org.ua.

На Национальной карте пунктов приема — recyclingpoints.org.

По поводу сдачи макулатуры можно обратиться в администрацию любой школы.

Куда нести в Одессе?

В ГО «Мрія вільних людей»: улица Семена Палия, 73.

Справки по телефону: (093) 607-43-10 или в Инстаграме по ссылке: mriya.od.ua.