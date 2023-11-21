Обменять мусор на дрон: как в Одессе собирают, сортируют и продают вторсырье

Собираясь в очередной раз отправить в мусорный контейнер бутылки из-под вина, коробки от посылок или старые журналы, попробуйте дать этим вещам шанс на переработку. И, возможно, именно ваш хлам поможет волонтерам закрыть важный сбор на дроны или другие необходимые вещи для ВСУ. «Одесская жизнь» узнавала, кто, где и какое вторсырье принимает в Одессе.
У отходов есть цена
Общественная организация «Мрія вільних людей» действует уже полтора года. Сначала волонтеры поставляли все необходимое на блокпосты и передовую для нужд военнослужащих. Затем фронт работ расширился. И пришло понимание, что картон, полиэтилен и стрейч, которые в большом количестве оставались после распаковки грузов и раздачи продуктов и вещей, также имеют ценность.
— Тогда мы начали сортировать и сдавать мусор за деньги, — рассказывает Семен Турута, ветеран АТО и основатель организации «Мрія вільних людей», — Оказалось, что это помогает закрывать сбор средств на поддержку ВСУ. Так у нас появился социальный проект «Економіка мрії»: принимаем разные вещи, предоставляем им новые смыслы и возможности, а затем покупаем необходимое оборудование военным.
Сейчас «Мрія вільних людей» вместе с общественной организацией «Місто майбутнього» проводят в Одессе экомаршруты, собирая вторичное сырье в разных районах города. Чтобы поощрить людей сортировать отходы, организация устраивает «Перегони перемоги» между школами, районами и городами Одесской области.
— Отдельно действует акция сбора стекла — «Б’ємо скло на ЗСУ». Для приобретения одного дрона нужно восемь тонн прозрачного стекла, — добавляет Турута.
Как правильно сортировать?
Перед сдачей вторсырья его следует тщательно отсортировать. Обычно пункты приема имеют четкие требования. Например, бутылки от бытовой химии и пищевых продуктов должны идти отдельно. Так же, как и крышки. Стеклянные бутылки не складывают вместе с битым стеклом, а пакеты из супермаркета — с упаковочной пленкой и обертками. Перед этим надо вымыть и просушить предметы, которые содержали пищу или жидкости. Ваши пакеты с вторсырьем не должны иметь неприятный запах.
— Если вы планируете сдать бумагу на макулатуру, очистите ее от загрязнений, снимите пластиковые и железные составляющие, скотч, перевяжите нитками или веревкой, — советует Владислав Михайленко, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды Одесского государственного экологического университета, доктор философии по экологии и руководитель «Міста майбутнього».
Эколог отмечает, что на макулатуру можно сдавать почти все. Не принимают только чеки, бумажные стаканчики, коробки для упаковки пищи, бумагу для запекания, коробки и пакеты, в середине которых есть слой пластика.
Что принимают?
- Макулатура: картон, бумага, книги, журналы, газеты, упаковка, пакеты, целые яичные лотки (30 штук). Кроме туалетных рулонов, труб, вторичнопрессованных и изделий с алюминиево-полимерными покрытиями.
- Металл: металлолом, консервные банки, баллончики, цветные металлы, алюминиевые банки, стальные изделия.
- Техника: холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее, имеющее ценное сырье или пригодное для ремонта.
- Стекло: бутылки (пиво, водка, вино, шампанское, молоко и т.д.), оконное стекло, любые банки.
- Пластик: бутылки ПЭТ (прозрачные, голубые, коричневые, черные, из-под масла) и HDPE (от химии), крышки ПЭТ 2 и 5, канистры, мебель, цветные ящики, пластиковая многоразовая посуда и т.д.
- Полиэтилен: пленка, стрейч, «пупырка», другие изделия.
Где искать пункты приема вторсырья?
- В приложении «Сортуй» — sortui.org.ua.
- На Национальной карте пунктов приема — recyclingpoints.org.
- По поводу сдачи макулатуры можно обратиться в администрацию любой школы.
Куда нести в Одессе?
В ГО «Мрія вільних людей»: улица Семена Палия, 73.
Справки по телефону: (093) 607-43-10 или в Инстаграме по ссылке: mriya.od.ua.