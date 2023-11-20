Отходы войны: можно ли обломки разрушенных зданий использовать повторно

Закон по обращению с отходами от повреждений

За время полномасштабной агрессии рф, по данным Министерства экологии, количество отходов войны в Украине сравнялось с общим объемом военного мусора по всей Европе за период Второй мировой. Немалая часть из них — строительные отходы. Поэтому в прошлом году правительство утвердило «Порядок обращения с образовавшимися отходами в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий». Этот документ определяет процесс сортировки и переработки строительного мусора. Ведь если такие отходы просто отправлять на свалку, немалая часть страны может превратиться в мусорный полигон.

Сортировка строительного мусора

Строительные отходы нужно отсортировать. Если они образовались в результате атаки дронов или ракет и среди руин могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы, делать это приходится практически вручную. Сложность состоит еще и в том, что кроме металлопластика, стекла, армирующей сетки, минеральной ваты, древесины и различных бытовых вещей, которые можно использовать повторно, среди руин могут находиться и опасные материалы. Это, например, термодеформированные элементы теплоизоляции фасада, асбестовый шифер, которые часто невозможно отделить от общей массы мусора. В этом случае строительные отходы сортировать нельзя — они подлежат захоронению на полигоне. Но даже если отходы в целом безопасны, их можно использовать как вторичное сырье только после исследований на уровень токсичности.

Сегодня во многих странах создан замкнутый цикл демонтажа, сортировки, переработки строительного мусора и изготовления из него вторичных материалов. На мусорные полигоны вывозится незначительная часть строительных отходов. Изменения в законодательстве приближают Украину к созданию такой же системы обращения с отходами. Но правил недостаточно — нужны технологии. А один комплекс, оснащенный измельчителем и магнитным сепаратором, который превращает бетонные плиты в щебень и отсортировывает металлическую арматуру при помощи магнита, стоит более миллиона евро.

Переработка и повторное использование мусора

Основной объем строительных отходов приходится на бетон, железобетон, кирпич, а в Одессе — еще и на ракушняк. Все это может пригодиться городу. Например, осколки камней могут стать наполнителем для железобетонных конструкций. Щебень, полученный из переработанного бетона, послужит для засыпки болот, котлованов, воронок от взрывов, для создания временных дорог. Он пригоден также для изготовления фундаментных блоков, перекрытий, перемычек, лестничных площадок и маршей. Песок и керамзит можно использовать для создания бетона низкой марки. Асфальт, обработанный с помощью высоких температур, применяют при прокладке дорог.

В строительстве также применяют измельченный металл после переплавки и восстановленную арматуру. Остатки деревянных изделий могут стать основой для производства отопительных пеллет и брикетов. Также дерево можно переработать в щепу.

Хотя вторичное сырье не является полноценным строительным материалом, в качестве вспомогательного использовать его выгодно из-за достаточно низкой цены.

Мусороперерабатывающий завод: Япония поможет?

В Одессе переработкой строительного мусора занимались несколько частных компаний. Они производили щебень, бетон и материал для изготовления тротуарной плитки. Однако большого объема переработки такое производство не предполагало.

Вместе с тем власти Одессы уже более десяти лет обещают построить мусороперерабатывающий завод. Для этих целей горсовет даже собирался брать кредит Европейского банка реконструкции и развития. Планировалось, что завод будет производить стройматериалы, вторсырье, компост и альтернативное топливо. Вот только места для его размещения найти не могли. Дело в том, что единственная городская свалка «Дальницкие карьеры» была на 50 лет сдана в аренду частной мусоровывозящей компании «Союз» (сейчас «Клиар-Сити»). Только в мае 2023 года решением Хозяйственного суда Одесской области полигон был возвращен одесской громаде. Именно там город и планировал построить мусороперерабатывающий завод.

Мэр Одессы во время рабочего визита в город-побратим Йокогаму в рамках Меморандума о техническом сотрудничестве обсуждал этот вопрос со специалистами профильной технологической компании GFE Engineering Corporation. В июле прошлого года корпорация передала Одессе 33 портативных системы очистки воды. А сейчас обещает техническую и технологическую помощь в строительстве мусороперерабатывающего завода. Правда, сроки пока не определены.



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