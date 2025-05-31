По информации городского совета, работы проводились в Хаджибейском районе, в частности в районе улицы Кропивницкого и в Хвойном переулке. С этой локации, площадь которой превышает 1500 квадратных метров, на полигон «Дальницкие карьеры» был вывезен значительный объем бытовых отходов.

Отмечается, что этот мусор годами несанкционированно сбрасывали на указанной территории жители соседних домов, что привело к образованию большой стихийной свалки.

Для того, чтобы предотвратить повторное накопление отходов на этом месте, очищенную территорию было ограждено забором. Кроме того, участок взяли на обслуживание работники местного жилищно-коммунального сервиса (ЖКС).

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