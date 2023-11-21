Обміняти сміття на дрон: як в Одесі збирають, сортують та продають вторсировину

Відходи мають ціну

Громадська організація «Мрія вільних людей» діє вже півтора року. Спочатку волонтери постачали все необхідне на блокпости і передову для потреб військовослужбовців. Потім фронт робіт розширився. І прийшло розуміння, що картон, поліетилен та стрейч, які у великій кількості залишалися після розпаковки вантажів та роздачі продуктів і речей, також мають цінність.

— Тоді ми почали сортувати та здавати сміття за гроші, — розповідає Семен Турута, ветеран АТО та засновник організації «Мрія вільних людей». — Виявилось, що це допомагає закривати збір коштів на підтримку ЗСУ. Так у нас з’явився соціальний проект «Економіка мрії»: приймаємо різні речі, надаємо їм нові сенси та можливості, а потім купуємо необхідне обладнання військовим.

Зараз «Мрія вільних людей» разом із громадською організацією «Місто майбутнього» проводять в Одесі екомаршрути, збираючи вторинну сировину в різних районах міста. Щоб заохотити людей сортувати відходи, організація влаштовує «Перегони перемоги» між школами, районами та містами Одеської області.

— Окремо діє акція збору скла — «Б’ємо скло на ЗСУ». Для придбання одного дрона потрібно вісім тонн прозорого скла, — додає Турута.

Як правильно сортувати?

Перед здачею вторсировини її слід ретельно відсортувати. Зазвичай пункти прийому мають чіткі вимоги. Наприклад, пляшки від побутової хімії і харчових продуктів мають іти окремо. Так само, як і кришки. Скляні пляшки не складають разом із битим склом, а пакети з супермаркету — з пакувальною плівкою та обгортками. Перед цим треба вимити та просушити предмети, які містили їжу чи рідини. Ваші пакунки з вторсировиною не повинні мати неприємний запах.

— Якщо ви плануєте здати папір на макулатуру, очистіть його від забруднень, зніміть пластикові та залізні складові, скотч, перев’яжіть нитками або мотузкою, — радить Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доктор філософії з екології та керівник «Міста майбутнього».

Еколог зазначає, що на макулатуру можна здавати майже все. Не приймають лише чеки, паперові стаканчики, коробки для пакування їжі, папір для запікання, коробки та пакети, в середні яких є шар пластику.

Що приймають?

Макулатура: картон, папір, книги, журнали, газети, упаковка, пакети, цілі яєчні лотки (30 штук). Крім туалетних рулонів, труб, вториннопресованих і виробів з алюмінієво-полімерними покриттями.

Метал: металобрухт, консервні бляшанки, балончики, кольорові метали, алюмінієві банки, сталеві вироби.

Техніка: холодильники, пральні машини, бойлери та інше, що має цінну сировину або придатне для ремонту.

Скло: пляшки (пиво, горілка, вино, шампанське, молоко тощо), віконне скло, будь-які банки.

Пластик: пляшки ПЕТ (прозорі, голубі, коричневі, чорні, з-під олії) та HDPE (від хімії), кришки ПЕТ 2 і 5, каністри, меблі, кольорові ящики, пластиковий багаторазовий посуд тощо.

Поліетилен: плівка, стрейч, «пупирка», інші вироби.

Де шукати пункти прийому вторсировини?

У застосунку «Сортуй» — sortui.org.ua.

На Національній мапі пунктів прийому — recyclingpoints.org.

Щодо здачі макулатури можна звернутись до адміністрації будь-якої школи.

Куди нести в Одесі?

До ГО «Мрія вільних людей»: вулиця Семена Палія, 73.

Довідки за номером: (093) 607-43-10 або в Інстаграмі за посиланням: mriya.od.ua.