Обміняти сміття на дрон: як в Одесі збирають, сортують та продають вторсировину

Збираючись в черговий раз відправити до сміттєвого контейнеру пляшки з-під вина, коробки від посилок чи старі журнали, спробуйте дати цим речам шанс на переробку. І, можливо, саме ваш мотлох допоможе волонтерам закрити важливий збір на дрони чи інші необхідні речі для ЗСУ. «Одеське життя» дізнавалося, хто, де і яку вторсировину приймає в Одесі.
Відходи мають ціну
Громадська організація «Мрія вільних людей» діє вже півтора року. Спочатку волонтери постачали все необхідне на блокпости і передову для потреб військовослужбовців. Потім фронт робіт розширився. І прийшло розуміння, що картон, поліетилен та стрейч, які у великій кількості залишалися після розпаковки вантажів та роздачі продуктів і речей, також мають цінність.
— Тоді ми почали сортувати та здавати сміття за гроші, — розповідає Семен Турута, ветеран АТО та засновник організації «Мрія вільних людей». — Виявилось, що це допомагає закривати збір коштів на підтримку ЗСУ. Так у нас з’явився соціальний проект «Економіка мрії»: приймаємо різні речі, надаємо їм нові сенси та можливості, а потім купуємо необхідне обладнання військовим.
Зараз «Мрія вільних людей» разом із громадською організацією «Місто майбутнього» проводять в Одесі екомаршрути, збираючи вторинну сировину в різних районах міста. Щоб заохотити людей сортувати відходи, організація влаштовує «Перегони перемоги» між школами, районами та містами Одеської області.
— Окремо діє акція збору скла — «Б’ємо скло на ЗСУ». Для придбання одного дрона потрібно вісім тонн прозорого скла, — додає Турута.
Як правильно сортувати?
Перед здачею вторсировини її слід ретельно відсортувати. Зазвичай пункти прийому мають чіткі вимоги. Наприклад, пляшки від побутової хімії і харчових продуктів мають іти окремо. Так само, як і кришки. Скляні пляшки не складають разом із битим склом, а пакети з супермаркету — з пакувальною плівкою та обгортками. Перед цим треба вимити та просушити предмети, які містили їжу чи рідини. Ваші пакунки з вторсировиною не повинні мати неприємний запах.
— Якщо ви плануєте здати папір на макулатуру, очистіть його від забруднень, зніміть пластикові та залізні складові, скотч, перев’яжіть нитками або мотузкою, — радить Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доктор філософії з екології та керівник «Міста майбутнього».
Еколог зазначає, що на макулатуру можна здавати майже все. Не приймають лише чеки, паперові стаканчики, коробки для пакування їжі, папір для запікання, коробки та пакети, в середні яких є шар пластику.
Що приймають?
- Макулатура: картон, папір, книги, журнали, газети, упаковка, пакети, цілі яєчні лотки (30 штук). Крім туалетних рулонів, труб, вториннопресованих і виробів з алюмінієво-полімерними покриттями.
- Метал: металобрухт, консервні бляшанки, балончики, кольорові метали, алюмінієві банки, сталеві вироби.
- Техніка: холодильники, пральні машини, бойлери та інше, що має цінну сировину або придатне для ремонту.
- Скло: пляшки (пиво, горілка, вино, шампанське, молоко тощо), віконне скло, будь-які банки.
- Пластик: пляшки ПЕТ (прозорі, голубі, коричневі, чорні, з-під олії) та HDPE (від хімії), кришки ПЕТ 2 і 5, каністри, меблі, кольорові ящики, пластиковий багаторазовий посуд тощо.
- Поліетилен: плівка, стрейч, «пупирка», інші вироби.
Де шукати пункти прийому вторсировини?
- У застосунку «Сортуй» — sortui.org.ua.
- На Національній мапі пунктів прийому — recyclingpoints.org.
- Щодо здачі макулатури можна звернутись до адміністрації будь-якої школи.
Куди нести в Одесі?
До ГО «Мрія вільних людей»: вулиця Семена Палія, 73.
Довідки за номером: (093) 607-43-10 або в Інстаграмі за посиланням: mriya.od.ua.