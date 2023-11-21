21 ноября отмечают День десантно-штурмовых войск: праздник тех, кто всегда первые (видео)

Профессиональный праздник у десантников-штурмовиков появился в 2017 году по указу президента Украины Петра Порошенко. Именно в этом году изменилось название войск – с десантных на десантно-штурмовые войска.

Первое празднование прошло на Михайловской площади в Киеве, где президент Порошенко вручил войску обновленную символику.

Сегодня с профессиональным праздником десантников-штурмовиков поздравил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что они – сверхмощные воины, выполняющие сверхсложные задачи на особых участках фронта.

Я благодарен за храбрость каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру ДШВ. Украина гордится вами, —

приветствовал военных Зеленский.

Также военных десантно-штурмовых войск поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он утверждает, что украинский десант всегда находится на самых сложных отрезках фронта.

Склоняю голову в почете и памяти за каждым десантником, положившим жизнь за Украину, за наше достоинство и свободу в борьбе с российскими оккупантами! —

вспомнил погибших десантников Залужный.

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Сами же штурмовики называют себя братством настоящих воинов, ведь они в бою обретают уверенность и побеждают врагов.

Справка.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (абревиатура ДШВ ВСУ) — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага.

Бригады десантно-штурмовых войск предназначены для быстрого развертывания для защиты отдельных направлений, ведения штурмовых действий, а также охвата противника воздухом, ведения боевых действий в его тылу.