21 ноября отмечают День десантно-штурмовых войск: праздник тех, кто всегда первые (видео)

В Украине сегодня, 21 ноября, отмечают День десантно-штурмовых войск. Это праздник в разгар войны о настоящих героях, потому что они первыми поражают позиции врага и первыми рискуют собственной жизнью.
Профессиональный праздник у десантников-штурмовиков появился в 2017 году по указу президента Украины Петра Порошенко. Именно в этом году изменилось название войск – с десантных на десантно-штурмовые войска.
Первое празднование прошло на Михайловской площади в Киеве, где президент Порошенко вручил войску обновленную символику.
Сегодня с профессиональным праздником десантников-штурмовиков поздравил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что они – сверхмощные воины, выполняющие сверхсложные задачи на особых участках фронта.
Я благодарен за храбрость каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру ДШВ. Украина гордится вами, —
приветствовал военных Зеленский.
Также военных десантно-штурмовых войск поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он утверждает, что украинский десант всегда находится на самых сложных отрезках фронта.
Склоняю голову в почете и памяти за каждым десантником, положившим жизнь за Украину, за наше достоинство и свободу в борьбе с российскими оккупантами! —
вспомнил погибших десантников Залужный.
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Сами же штурмовики называют себя братством настоящих воинов, ведь они в бою обретают уверенность и побеждают врагов.
Справка.
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (абревиатура ДШВ ВСУ) — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага.
Бригады десантно-штурмовых войск предназначены для быстрого развертывания для защиты отдельных направлений, ведения штурмовых действий, а также охвата противника воздухом, ведения боевых действий в его тылу.