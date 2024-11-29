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Домашняя сельдь из толстолоба по-чельницки: вкусный рецепт от рыбака из Одесской области

Домашняя сельдь из толстолоба по-чельницки: вкусный рецепт от рыбака из Одесской области

Вячеслав Жигайло работает ветеринаром в селе Ясеновое Второе Зеленогорской громады. Мужчина является заядлым рыбаком и охотником. С «Одесской Жизнью» он поделился фирменным рецептом домашней селедки из толстолоба по-чельницки.

Профессиональный праздник ясеновские рыбаки уже громко не отмечают, хотя, чтобы обсудить насущные дела, часто собираются на природе за вкусной рыбной ухой. И если кто-то из читателей захочет ее сварить дома, то Вячеслав советует обязательно добавить в котелок к карпу щуку, окуня или судака, чтобы блюдо получилось еще вкуснее.

Домашняя сельдь из толстолоба по-чельницки

Мясо рыбы сочное, мягкое и прекрасно подходит для маринования. Для маринада используем самые простые ингредиенты: соль, лавровый лист, перец горошком, а вместо уксуса — белое крепкое вино.

Ингредиенты н рыбу весом два килограмма

  • вино — 50 г,
  • соль — 1,5 ст. л,
  • лавровый лист — 3-4 шт,
  • черный перец — 10-12 горошин.

Пропорции специй можно менять в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Нарезанную на средние кусочки рыбину закладываем в сосуд и заливаем маринадом — всеми ингредиентами, смешанными вместе. Сутки держим в холодильнике.

Затем добавляем масло и лук и смакуем.

У Вячеслава Жигайло есть еще много особых рецептов — он готовит Хе из белого амура, шпроты из салаки, паштет из рыбьих голов, рыбную тушенку с томатным соусом и коптит тушки толстолобика. О них мы расскажем в следующих номерах «Одесской жизни».

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