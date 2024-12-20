Новости Одессы и Одесской области

В Одессе решают проблемы водообеспечения области

В Одессе решают проблемы водообеспечения области

В Одессе состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам водоснабжения в регионе. Мероприятие собрало представителей районных администраций, территориальных громад и профильных организаций. Обсуждались как стратегические, так и оперативные шаги для улучшения качества водообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Основные вопросы и участники

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В совещании приняли участие представители Измаильской и Болградской районных военных администраций, а также Васильевской, Катлабужской, Сафьяновской и Килийской территориальных громад. К обсуждению также присоединились специалисты ГСЧС, Госпродпотребслужбы, «Инфоксводоканала» и Одесского городского совета.

Первым пунктом повестки дня стало строительство Болградского группового водопровода. Участники обсудили этапы реализации проекта, который должен обеспечить стабильное водоснабжение для жителей Болградского района.

Далее речь шла о решении проблем водоснабжения в других районах области. Акцент был сделан на улучшении условий жизни населения. Часть инициатив уже реализована, но требует дальнейшего развития.

Водоснабжение Одессы

Отдельно рассмотрели ситуацию с водообеспечением Одессы. Участники сосредоточились на проблемах, связанных с задолженностью потребителей и вынужденными отключениями домов от водоснабжения. Кроме того, обсуждалось обеспечение альтернативного водоснабжения в случае перебоев с электроэнергией.

По итогам совещания были представлены результаты проверок объектов водоснабжения. Участники получили соответствующие поручения для устранения выявленных проблем. Обеспечение населения области качественной водой определено приоритетной задачей для органов власти и коммунальных служб.

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