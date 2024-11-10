Отдал жизнь за Украину: в Пивденном проводили в последний путь 20-летнего солдата

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Денис Бордюжа был солдатом 1 отделения пулеметного взвода в/ч А4991. Молодой защитник погиб во время выполнения боевого задания 31 марта 2024 года вблизи Новомихайловки Донецкой области. Ему было всего 20 лет.

На церемонии прощания присутствовали родные, близкие погибшего бойца, а также представители городской власти и неравнодушные жители громады.

По словам городского головы Владимира Новацкого, за время войны Южненская громада потеряла 68 своих защитников.

«Мы теряем самое дорогое, нашу молодежь, нашу надежду на будущее. Денис, твоя прекрасная улыбка, сияющие глаза, излучающие свет и добро, твоя человечность, твоя искренность, твой героизм навсегда останутся в нашей памяти. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить тебе свое уважение и благодарность за защиту, за твою смелость и преданность, за твою отвагу, с которой ты мужественно шел защищать наше государство. Ты был героем на земле, стал ангелом в небе. Вечная и светлая память герою Украины. Навеки в строю», – сказала на церемонии прощания директор Сычавской гимназии.

5 ноября Пивденный простился с погибшим на фронте Защитником Украины Николаем Березовским.

А 28 октября, в Южненской громаде проводили в последний путь военнослужащего ВСУ Андрея Проненко.