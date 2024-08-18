Есть в Киевском районе Одессы переулок Павла Чубинского. А все ли знают, кем был этот человек? Почему-то уверен, сограждане, что подавляющее большинство читающих эти строки, впрочем, как и их автор, на вопрос, а кто такой Павел Чубинский, тут же ответят: ну как же, это автор текста Гимна Украины. И всё. Но это далеко не все: Павел Платонович был известным украинским ученым-этнографом, фольклористом. И подвергся репрессиям за свою приверженность украинской культуре.

Чубинский и Шевченко

Он родился 15 января 1839 года в Борисполе Переяславского уезда Полтавщины в небогатой дворянской семье. Учился в уездном училище, в гимназии, поступил на юридический факультет Петербургского университета. Участвовал в деятельности местной украинской громады, был автором украинофильского журнала «Основа».

В Петербурге Чубинский преподавал в воскресной школе с украинским языком обучения, созданной по инициативе громады. В университете был знаком с Тарасом Шевченко. Во время похорон Шевченко должен был произнести речь от лица студентов, но из-за стычки с полицией выступление не состоялось.

В конце 1860 года Чубинский участвовал в этнографической экспедиции, собирал народные песни Киевской, Полтавской и Черниговской губерний. В мае 1861 года принимал участие в проводах гроба Шевченко в Канев.

После окончания университета Чубинский преподавал историю в киевских женских учебных заведениях. В 1861—1862 годах давал юридические консультации и помогал оформлять документы бывшим крепостным крестьянам.

Текст гимна родился в ссылке

В 1863 году за украинофильство получил «срок» — 7 лет поселения в Архангельске. Оттуда он друзьям переслал свой стих, начинающийся словами «Ще не вмерла Україна…» Его опубликовало львовское печатное издание «Мета», и этот номер попал в руки украинского композитора Михаила Вербицкого.

Слова его более чем впечатлили, и он создал музыку — сначала для соло в сопровождении гитары, а несколько позднее для хора. Впервые эту музыку Вербицкий представил публике в 1863 году в Перемышле на собрании студенческой организации «Громада». В 1910 году песня впервые в исполнении известного тенора Модеста Менцинского была записана на грампластинку.

Как Государственный гимн она впервые прозвучала в 1917 году, в период УНР. 6 марта 2003 года Верховная Рада утвердила текст Чубинского на музыку Вербицкого как Государственный Гимн Украины.

У 1869 году Чубинский получил разрешение вернуться в Украину. Весной 1870-го он возглавил этнографическую и статистическую экспедицию, которая 2 года изучала ситуацию в Киевской, Волынской, Подольской губерниях, в Бессарабии, где компактно проживали украинцы.

Репрессии и болезнь

В печально известном Эмском указе (1876 год), направленном против украинского языка и украинофилов, царь указал на Чубинского как на опасного агитатора, которого следует выслать из Киева» с запретом проживать в малороссийских губерниях». Проживая в холодном сыром Петербурге, в 1879 году Павел Чубинский тяжело заболел, его парализовало. До самой смерти в 1884 году он был прикован к постели…

Остается добавить, что прежнее название этого топонима — 4-й переулок Александра Невского. В мае 2021 года этому персонажу исполнилось 800 лет. Отчество — Ярославич, «должности» — князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, полководец. Весьма, как святой, ранее был популярен в нашей стране: только в Киеве минимум 3 храма ему посвящены. Хотя родился и умер он на территории нынешней эрэфии. У историков нет ни малейших доказательств того, что этот «киевский князь» хоть раз бывал в Киеве. Право «править» Киевом (или его руинами после налёта Орды) он получил вместе с ордынским ярлыком на княжение, за которым ездил аж в Монголию. Вполне справедливо, что сейчас в Украине Александра Невского воспринимают прежде всего не как историческую персону, и не как святого, а как образ российской пропаганды. Переименовали в Одессе топоним — и поделом.