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Масштабный пожар в Одесской области: горели дачные дома, пострадала женщина (фото, видео)

Масштабный пожар в Одесской области: горели дачные дома, пострадала женщина (фото, видео)

В субботу днем, 17 августа 2024 года, ​​в селе Сербка Березовского района Одесской области горела сухая трава и 15 дачных домов и жилых сооружений.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, около 5 часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать масштабный пожар площадью 10 гектаров.

Масштабный пожар в Одесской области

Пожар в селе Сербка на Одесчине

Горели дачные дома в Одесской области

На пожаре получила ожоги женщина 1948 года рождения, которая пыталась самостоятельно потушить возгорание. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В ГСЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе и открытых территориях, поскольку вероятность масштабных пожаров из-за жаркой погоды сейчас очень высока.

Если же вы не уверены в своих силах и видите, что пожар быстро распространяется – не пытайтесь самостоятельно его ликвидировать, а сразу звоните по телефону «101», напоминают спасатели.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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