Недавний трагический пожар в Харькове стал причиной тяжелых, порой смертельных травм у многих людей. Все они были подопечными частного дома престарелых. Оказывается, таких заведений в нашей стране немало. Как работает в Украине рынок социальных услуг для пожилых людей, выясняла «Одесская жизнь».

За содержание – пенсия или квартира

В Украине на сегодняшний день дома престарелых находятся как в государственной, так и частной собственности.

В государственных учреждениях подопечный – если у него нет родственников – должен на свое содержание отдавать 75% пенсии. Можно пенсию сохранить – при условии, что пансионату в качестве платы за уход перейдет все имущество пенсионера.

Можно отправить старика в гериатрический центр даже при наличии родственников. Для этого им надо заключить с учреждением договор на его платное проживание из расчета содержания за один месяц.

В Одессе на сегодняшний день эта «услуга» стоит порядка 8000 гривен. Вместе с тем платное поселение никак не будет влиять на условия проживания и питание в таком пансионате.

Люкс для пенсионера

Государственные дома престарелых в Украине традиционно финансируют по остаточному принципу. Хотя потребность в них значительно больше, чем предложение. Поэтому ежегодно в стране появляется все больше частных пансионатов для пожилых, где месячное пребывание требует значительных средств.

По бытовым условиям они, как правило, лучше государственных. Но отсутствие контроля над ними, как показала харьковская трагедия, может привести к гибельным последствиям.

Средняя стоимость проживания в частном доме престарелых, в зависимости от условий, колеблется от 8000 до 15000 гривен в месяц. Как фешенебельные отели, они конкурируют между собой и предлагают различные варианты проживания: эконом-класс, стандарт, полулюкс, люкс.

Разница заключается в количестве проживающих в комнате (1-4 человека), уровне комфорта, питания и ухода. Пансионеру люкса, к примеру, полагается прикрепленная медсестра в режиме 24/7.

О рынке социальных услуг

Людей, которым исполнилось 65 лет, в Украине сегодня около семи миллионов, и каждый пятый из них – одинокий. По статистике Минсоцполитики, в домах престарелых страны проживают порядка 22 тысяч человек.

Зарегистрированы 90 таких учреждений. Большинство работают нелегально. Главным образом потому, что работа таких учреждений в Украине законодательно не урегулирована. И контролировать их деятельность – невозможно.

После харьковской трагедии власти заявили о необходимости выявления и проверок нелегальных пансионатов. В то же время Президент Зеленский считает, что с их закрытием не стоит торопиться – надо сначала разобраться, могут ли там на должном уровне ухаживать за подопечными, и законодательно урегулировать в Украине сферу предоставления социальных услуг.

А что в Одессе?

Сегодня в разных районах города работают три отделения муниципального гериатрического Дома милосердия имени святого целителя Пантелеимона: на улицах Ясная, 6, Педагогическая, 24 и Героев Крут, 12. Каждое рассчитано на проживание 30 человек. Подопечным обеспечены питание, прогулки, уход и медицинская помощь. Предусмотрена и организация похорон.

Бесплатно услуги здесь получают только инвалиды. А за тех, кого в Центр поместили по договору, дети, по решению горсовета, обязаны платить в месяц 8290 гривен 35 копеек. С начала карантина новых постояльцев сюда не принимают.

Одесский гериатрический дом-интернат для престарелых, расположенный на Паустовского, 2б, может принять 213 подопечных. Не так давно здесь был сделан ремонт, комнаты с санузлом рассчитаны на двух-трех постояльцев. За лежачими больными установлен круглосуточный уход. Стоимость содержания по договору – от трех тысяч гривен.

Частных домов престарелых в Одессе сегодня более полутора десятков. В среднем, содержание в таком пансионате стоит девять тысяч гривен в месяц. Учреждения работают вне законодательного поля. А значит – не несут ответственности за своих подопечных. И расположены они подальше от глаз – в частных особняках Царского села, дачи Ковалевского.

Особой популярностью пользуется улица Долгая. Попасть в заведение с проверкой, не являясь клиентом, практически нереально. А значит – практически невозможно проконтролировать соблюдение той же пожарной безопасности, противоэпидемических требований.

А как у них?

В США практически все дома престарелых находятся в частной собственности. Средняя стоимость проживания в таких центрах – от трех до пяти тысяч долларов в месяц. Бывают они разных типов. Пансионаты, где живут 10-15 людей пожилого возраста, дома для пенсионеров – многоквартирные здания с минимальным сервисом и достаточно свободным режимом. Переезжают туда люди, как правило, в возрасте от 55 лет.

В странах Европы средняя стоимость проживания в таких пансионатах – от 3,5 до 5,5 тысячи долларов. Европейские дома престарелых могут полностью финансироваться из государственного или муниципального бюджета. Полугосударственные учреждения, кроме бюджетных, получают также средства от частных компаний или благотворительные взносы. Частные – финансируются за счет подопечных или их родственников.

Анонсное фото: m.mynizhyn.com

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