Как родители ждали и встречали своих сыновей из плена: Одесская область

«Одесская жизнь» вместе с родителями встречала в Белгороде-Днестровском бойцов, вернувшихся из российского плена. И узнала две истории мужества, из которых состоит наш украинский путь к будущей победе.

Пройдут годы, рассеются тучи войны, заживут раны человеческие, физические и на душе. На нашу землю снова упадут яркие теплые лучи мирного солнца. Все пройдет… Но в памяти этих людей навсегда останется тот, полный безграничной радости день, когда, после долгой разлуки и более двух сотен бессонных ночей и непрерывных переживаний, они вновь встретили своих сыновей, живыми и здоровыми.

Самая счастливая мать на свете!

Несмотря на глубокую осень, погода была теплой. Казалось, что сама природа замерла в ожидании семи украинских защитников, которые почти полгода находились в российских застенках и в конце концов были освобождены из плена в рамках обмена военнопленными.

На часах – около четырнадцати… По расписанию, где-то через час должны прибыть и сами виновники праздника – освобожденные воины. Постепенно главная площадь города Белгород-Днестровского заполняется людьми – военнослужащими, молодежью в национальных костюмах и рядовыми горожанами. Недалеко от себя мы видим и взрослых, с цветами в руках, людей. Они стоят в стороне: волнуются и застенчиво улыбаются. А в их глазах горят лучики счастья.

Они – родители освобожденных из плена украинских военных, любезно согласившиеся рассказать нам о том, как пережили сверхтяжелые полгода пребывания их сыновей в неволе: о чем думали, о чем мечтали, откуда брали силы, что им помогало жить и верить?

— Сегодня я – самая счастливая мать на свете! Даже не верится, что через час или даже чуть меньше я обниму и расцелую своего сыночка. Сколько раз я представляла себе эту встречу. И вот это мгновение совсем близко. Нет слов, эмоции переполняют, – улыбаясь и стряхивая со щек слезы, – говорит мать 21-летнего солдата Владислава – Татьяна Петровна.

Среди двух сыновей – он у нее старший – защита и опора. Имеет два диплома: сварщика-сантехника и строителя. Но два года назад он решил заключить контракт на прохождение военной службы в составе одной из частей Командования Сил поддержки ВС Украины.

Выходит, что немного времени он провел в пункте постоянной дислокации. Ведь в июне прошлого года Влада отправили в длительную командировку с целью выполнения задач на южном направлении. Там он вместе с шестью сослуживцами и встретил начало широкомасштабного российского вторжения.

Используя имеющиеся средства, наши военные инженеры успели выполнить задачу противодействия продвижению вражеских войск. Но так получилось, что уже в конце февраля они оказались в оккупации.

После этого еще два месяца Владислав периодически выходил на связь. Выйти из окружения у него с боевыми товарищами возможности не было. Следовательно, они придумали себе легенду и под видом обычных рабочих до конца апреля находились на временно оккупированной россиянами территории.

— В последний раз, накануне взятия в плен, сын позвонил мне 26 апреля. А впоследствии связь с ним исчезла, – рассказала Татьяна Петровна.

Не позвонил Владислав матери ни 27-го, ни 28 апреля и даже 29-го, когда у нее был день рождения.

Вскоре вечером раздался телефонный звонок. Номер был не определен, а голос родной – ее сына.

«Мама, я в плену. У меня все в порядке. Больше добавить ничего не могу. Береги себя, пожалуйста», — под пристальным наблюдением врага коротко сказал солдат.

С тех пор жизнь матери разделилась на «до» и «после». Нет, она не осталась со своей бедой наедине. Ее поддерживали муж, младший сын Руслан, четыре сестры, племянники, племянницы, офицеры и солдаты части, где служил Владислав. Она обращалась в различные инстанции, чтобы узнать хоть какую-то информацию о местонахождении своего Влада. Но всюду была тишина.

Неизвестность разрывала ей душу, но мать терпела и верила. И судьба ее вознаградила. В июле раздался телефонный звонок и неизвестный мужчина сообщил, что Владислава содержат под стражей в одном из исправительных учреждений временно оккупированного Бердянска.

— Он сказал, что находился с Владом в одной камере и у него есть возможность передать сыну весточку. Я расплакалась и одновременно обрадовалась, и говорю: «Скажите, что мы его очень любим и ждем домой, в семье у нас все хорошо, только одного его не хватает, — вспомнила любящая мать.

О том, что сын уже на свободе, она узнала 13 октября. В этот день Владислав и был освобожден из российских застенков в рамках обмена военнопленными. А встречать его пришла вся дружная семья Татьяны Петровны – четыре ее сестры, их мужья, трое из которых несут службу в составе Сил обороны, их дети, а Владислава – братья и сестры.

В общей сложности женщина она не видела своего первенца почти полтора года, и половину из этого срока Влад провел в неволе.

— Я только что общалась с сыном по телефону. Он уже на подъезде. Я каждый день читала молитвы и ходила в церковь, умоляя Господа Бога, чтобы сын вернулся домой живым. Верила, ждала и не отчаивалась. И мои молитвы были услышаны. Хочу, чтобы радость, ожидающая меня вскоре, испытали и сотни других матерей, дети которых оказались в плену. Главное – верить, что все будет хорошо! А наша Украина обязательно победит! – поделилась мыслями Татьяна.

Да, самый счастливый день в жизни!

Такие же тяжелые испытания выпали и на долю супругов – Анатолия Владимировича и Лидии Петровны. Их сын 29-летний Богдан раньше был моряком. А два года назад решил попробовать себя на другом поприще, став солдатом понтонно-мостовой роты. А дальше его ждал такой же тернистый и смертельно опасный путь, как и его сослуживца — Владислава, — длительная командировка, попадание в окружение, почти двухмесячная подпольная деятельность в оккупации и плен…

В день возвращения Богдана домой его родители, как и мать Влада, тоже были в радостном предвкушении долгожданного события.

— Только что с ним разговаривали по телефону, сказал, что где-то через полчаса уже должен быть на месте. Неужели, наконец, позади наши переживания! Он у нас стойкий парень, никогда не пожалуется на трудности, нас бережет, не хочет огорчать. Но мы знаем, какие на самом деле беды за пол года содержания под стражей он испытал, — говорит мать Богдана.

А сколько пережила за эти полгода она сама вместе со своим мужем. Это 13 октября – около месяца назад – в их доме наконец-то вспыхнул яркий свет счастья и надежды. Анатолий Владимирович тогда только привез жену с работы домой. Заварил кофе и вдруг слышит: «Богдан, Богданчик, родной, живой, уже на свободе!». Подбежал, обнял жену и наперебой с ней, до конца не осознавая счастливейшего мгновения в своей жизни, стал повторять имя сына и говорить в его адрес родительские теплые слова.

Он, Анатолий Владимирович, очень тяжело пережил известие о задержании сына. И уже через неделю после этого оказался в больнице. К счастью, врачи его вылечили. Как могла, поддерживала и помогала быстрее встать на ноги и заботливая жена и мать – Лидия Петровна.

А по-другому и нельзя было. В трудный час они должны были быть вместе и как только можно поддерживать друг друга. Их тоже, как и мать Владислава, морально и физически убил звонок, раздавшийся 29 апреля, когда из номера неизвестного абонента Богдан сообщил о попадании в плен. Как будто занавес опустился, а вокруг тебя – одна тьма.

Но нужно было жить и верить. И на грани усилий, они делали это.

– Я работаю на рынке. Спасибо своим коллегам, которые всегда были рядом со мной, как могли поддерживали меня: мол, Лидия Петровна, все обойдется, обязательно вернется ваш Богданчик домой. Да и командный состав части, сослуживцы помогали нам и морально, и материально. Большое спасибо им за это! Правда, довольно долго мы не могли узнать, где именно находится наш сын. Но однажды летом эту тайну нам раскрыли, – рассказала Лидия Петровна.

По словам ее мужа, сначала им позвонила по телефону жена одного из волонтеров, которого также содержали в плену вместе с Богданом. Женщина вместе с детьми тогда уже покинула временно оккупированную россиянами территорию. Она и рассказала, что сын находится в исправительной колонии Бердянска.

– А впоследствии и ее мужа освободили из неволи. Он сразу набрал номер нашего телефона и рассказал о том, где и в каких условиях держат сына. Но самый счастливый день в нашей с женой жизни есть 13 октября, когда Богдан уже сам позвонил по телефону и сообщил, что он на свободе. А еще говорят говорят, что число «13» не счастливое. С тех пор для нас это самое счастливое число! А знаете, что после освобождения из плена, рассказал нам Богнан? Он спросил, помним ли мы, как однажды он сказал, что ему нужно время, чтобы разобраться по поводу дальнейшей службы в армии. Я ответил, что помню. А Богдан коротко сообщил: «Я понял, что армия – это мое». Вот такой у меня сын! – взволнованно рассказал Анатолий Владимирович.

* * *

Мы закончили наш разговор, и где-то через пятнадцать минут наконец подъехал микроавтобус с семью нашими освобожденными героями. Они вышли и сразу оказались в объятиях своих родных и сослуживцев. Наконец-то встретили своих сыновей и родители Владислава и Богдана! Они выдержали это тяжелое испытание судьбой. Они пережили многое и заслужили снова быть вместе!

На снимках: родители освобожденных из плена бойцов.

Вячеслав ДИОРДИЕВ; Фото: Владимир ВИВАТ