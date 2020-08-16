Хаос возле вокзала и жулики в такси: как инвалиды по зрению выживают в Одессе? (фото)

Прогулка по одесским улицам иногда даже для здоровых людей может закончиться в отделении травматологии — чего только стоят ямы, открытые люки и нарушители ПДД. А как быть тем, кто совсем не видит? О проблемах таких людей «Одесская жизнь» поговорила с Татьяной Муравьевой, которая несколько лет назад потеряла зрение.

Светофоры говорят для галочки

— Сказать, что Одесса не приспособлена к нуждам невидящих или слабо видящих людей — это ничего не сказать. Взять хотя бы улицу Леонтовича и Французский бульвар — рядом на Отрадной находится общежитие Украинского общества слепых (УОС), — рассказывает Татьяна. — Казалось бы, этот микрорайон должен быть максимально удобным для нас. Но это только мечты. На самой Отрадной, на участке возле новостроя, приходится лавировать между припаркованными и движущимися авто, так как тут проезжую часть вывели на один уровень с пешеходной зоной. Те, кто видят, могут их различить, а для тех, кто двигается на ощупь, — это одинаковое пространство.

Пешеходные переходы на углу Леонтовича и Пантелеймоновской даже не обозначены тактильной плиткой.

Вот как догадаться, где граница тротуара и проезжей части? Светофор напротив Музкомедии хоть и озвучивается, но у него очень короткий зеленый свет — человек не успевает перейти дорогу. По этому поводу жители общежития обращались в УОС, но безрезультатно. В целом озвучка светофоров по городу в основном сделана для галочки — на фоне шума транспорта ее не слышно. На дороге приходится ориентироваться на других пешеходов. Светофоры говорят достаточно громко только на Черемушках и местами на Таирова.

Хаос в районе вокзала

— Пожалуй, самое сложное место с точки зрения транспорта — это район железнодорожного вокзала. На остановке со стороны Макдональдса — хаос. Тут перемешиваются троллейбусы и маршрутки. Просить о помощи людей бесполезно, так как здесь большинство приезжие, которые сами не разбираются. А можно еще нарваться на оскорбления и хамство.

Спасает навигатор

— Передвигаясь по городу, я пользуюсь навигатором. Задаю точки, которые мне нужны, а приложение меня уже ориентирует вплоть до расположения входов в здания и «зебр» на дорогах. Получается не совсем точно, но в целом работает эффективно. Спасает навигатор также в маршрутках, где вообще не сообщаются остановки. Благодаря ему я понимаю, когда мне нужно выйти.

Маршрутки — это вообще отдельная тема. Ни на остановке, ни в самом салоне не называется номер маршрута. То есть если едешь один, то в любом случае нужно у кого-то спрашивать: «Какой номер?».

«Мне проще платить штраф…»

— Трудоустроиться у нас крайне сложно. На работу в основном берут только массажистов. Работники без зрения никому не нужны. Я неоднократно пыталась устроиться в колл-центры, диспетчером, но мне говорили: «Мы вам перезвоним», а потом пропадали. Несколько раз я отправляла резюме в различные социальные учреждения, но там во мне видят только клиента, а не сотрудника. Один работодатель мне честно сказал: «Мне проще платить штраф, чем создавать рабочее место для инвалидов».

Безразличие сотрудников супермаркетов

— В супермаркет сходить самому за покупками очень сложно. Если просишь помощи у персонала магазина, то тебе отвечают: «Это не в моей компетенции», разворачиваются и уходят. Могут помочь покупатели — сейчас больше людей относятся с пониманием. И чаще всего это молодые парни и девушки. Как ни странно, за последнее время именно молодежь стала более отзывчивой, чем старшее поколение. Но на это рассчитывать не стоит, поэтому лучше заказать продукты по интернету. Еще есть вариант отовариваться в маленьких будочках возле своего дома, где ты уже примелькался продавцам. В таком случае они охотнее идут на контакт.

Обман в поликлиниках

— Чтоб пройтись по врачам в поликлинике, мне приходится договариваться с медсестрой за небольшое вознаграждение. Иначе я не попаду ни к одному специалисту, так как элементарно не вижу номеров кабинетов. А даже если и займу самостоятельно очередь, то меня могут обмануть и не пропустить другие пациенты. Такие случаи уже бывали.

Служба сопровождения есть только на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. При предварительной заявке, например, сотрудники вокзала могут посадить в поезд и встретить по приезде. А вот на автовокзалах о такой службе и не слышали. Помощь людям с ограниченными физическими возможностями тут вообще из области фантастики. Наличие билета не гарантирует, что ты попадешь на рейс. Разобраться, где какой автобус, — настоящий квест.

Жулики в такси

— Обычно по приезде куда-либо я вызываю такси прямо к платформе. Операторам говорю, что не вижу и прошу, чтобы водитель встретил. Но эту информацию часто не передают таксистам. Приходится уже потом созваниваться с водителями и сообщать им, что у меня нет зрения. Сейчас они стали более лояльные, чем пару лет назад, и идут навстречу. Думаю, это связано с высокой конкуренцией на рынке — стараются дорожить клиентами. Но среди них попадаются жулики, которые дурят со сдачей. Я же не могу сразу определить, какую именно купюру или монеты мне дают. Некоторые этим пользуются.