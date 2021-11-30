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В Одессе создали 3-d макет исторического Белгород-Днестровского

В Одессе создали 3-d макет исторического Белгород-Днестровского

В краеведческом музее Белгород-Днестровского презентовали 3-d — макет карты Аккермана конца XIX – начала XX веков.

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Об этом у себя в facebook сообщила одесситка Светлана Стрельцова, автор проекта «Одесса с закрытыми глазами».

— В нашем полку прибыло, прибыло! Теперь есть в Украине еще один макет достопримечательностей. И сейчас это не столица и не областной центр, а небольшой городок с самой большой крепостью в Украине – Белгород-Днестровский))) Собственно, и не Белгород-Днестровский, а Аккерман)))

— написала она.

В основном масштаб макета 1/1250, но некоторые достопримечательности увеличены до – 1/300. Это сделали для того, чтобы удобнее было ознакомиться с их архитектурными особенностями.

В частности, там есть увеличенные синагога, греческая церковь, армянская церковь, Свято-Вознесенский собор, сам музей, где установили макет, бывшая земская управа, и, конечно же, Аккерманския крепость.

Весной макет переедет во двор музея, где туристы смогут бесплатно с ним познакомиться.

Ранее мы рассказывали проекте «Одесса с закрытыми глазами: выдающиеся архитектурные достопримечательности города на ощупь». Он реализуется в рамках Общественного бюджета города Одессы. Его частью стала установлка шести тактильных скульптур в Одессе.

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Фото со страницы facebook Светланы Стрельцовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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