Сильный пожар в Черноморске: стали известны подробности

По неизвестной причине в городе Черноморск Одесской области загорелась неработающая базе отдыха. Информации о жертвах не поступало.

О том, что в Одесской области загорелась база отдыха сообщили региональном главном управлении ГСЧС.

Над Черноморском виден высокий столб густого черно дыма. Местный общественный активист Валентин Ткачук написала у себя в Facebook, что пожар произошел на базе отдыха «Чайка». При этом прилетов и взрывов не было.

«Очень похоже на поджог. Подождем, что скажет отчет ГСЧС», — предположил он.

При этом спасатели уточнили, что пожар на территории недействующего санатория.

В сообщении ГСЧС сказано, что сегодня в 09:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории санатория в городе Черноморск по улице Пляжной.

По прибытию на место вызова установлено, что горит отдельно стоящее одноэтажное здание на территории бездействующего санатория.

Пожар был локализован в 10:40 и ликвидирован в 11:32 на площади 600 м.кв. От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 11 спасателей.