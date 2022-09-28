Аварийное отключение воды в ж/м «Слободка» и пригородах города Одесса 29-30 сентября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, с 23:00 29 сентября до 9:00 30 сентября 2022 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ж/м «Слободка»,
- пос. Сахарный,
- ж/м «Новая Слободка»;
- с. Усатово,
- с. Нерубайское,
- с. Большая Балка,
- пос. Нати,
- станция «Усатово».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)