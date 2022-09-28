Аварийное отключение воды в ж/м «Слободка» и пригородах города Одесса 29-30 сентября 2022 года

«Инфоксводоканал» установил европейские насосы для надежного снабжения водой одесситов “Инфоксводоканал” работает в режиме 24/7 для обеспечения потребителей питьевой водой и водоотводом. А чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, даже во время войны приходится устанавливать новое оборудование. ПОДРОБНЕЕ