Сжигание сухих листьев: что грозит нарушителям?

В настоящее время штрафы за сжигание опавших листьев составляют от 3060 до 6120 гривен, а на природоохранных территориях – от 6120 до 12240 гривен.

Важно обратить внимание на то, что во время действия военного положения сжигание сухой травы или другой растительности может быть квалифицировано правоохранительными органами как диверсия. Согласно статье 113 Уголовного кодекса, в этом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Серьезность наказания связана с тем, что при сгорании опавших листьев в атмосферу попадают пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Продукты горения способны вызывать у человека раковые заболевания. Также они уничтожают микрофлору, обеспечивающую нормальные биологические процессы. Почвенный плодородный покров после таких возгораний возобновляется только через пять-шесть лет.

Если костер станет причиной масштабного пожара, могут также пострадать жилые дома. Для тушения пожара придется задействовать сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. А чрезвычайных ситуаций в военное время хватает и без этого.