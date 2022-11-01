«Не важны эмоции, важен твой выбор: Как реформаты служат Богу и одесситам

Не самая многочисленная церковная община реформатов, тем не менее она хорошо известна своими добрыми делами и гуманитарной миссией.

В одном из красивейших зданий Одессы на улице Пастера, возле Преображенской, служит Господу и людям Евангельская Реформатская Пресвитерианская Церковь (ЕРПЦ). Не самая многочисленная церковная община реформатов, тем не менее она хорошо известна своими добрыми делами и гуманитарной миссией в нынешние сложные и опасные времена военного положения и прибытия в Одессу беженцев из разных регионов нашей страны. О том, как они осуществляют свое служение, и пойдет сегодня рассказ.

Гуманитарная миссия сегодня

— У реформатской церкви давние традиции благотворительности, а как сейчас обстоят дела?

— Мы и до войны занимались помощью. Несколько лет кормили зимой бездомных. Каждого, кто приходит в церковь, мы учим, что дела милосердия очень важны. Когда началась война, ничего нового не стали делать, а продолжили помогать ближним, — рассказывает Михаил Козаков, волонтер и проповедник, координатор гуманитарных программ Одесской ЕРПЦ. — В затруднительной ситуации даже помогаем не только людям, но и животным, которых покинули хозяева, — кормом и лекарствами.

Мы не устроили на территории церкви какую-нибудь раздачу гуманитарной помощи, а адресно помогаем многодетным семьям. Если узнаем, что кому-то нужна помощь, едем и помогаем чем можем.

— А как вы определяете, кому нужно помочь?

— Люди друг друга знают, кто-то нас знает. Через эти социальные связи мы узнаем, кто нуждается в помощи.

В разговор вступает Валерий Задорожный — главный пастор Евангельской Реформатской Пресвитерианской Церкви:

— Был случай: член нашей общины и многодетная мать обратилась ко мне с просьбой закупить тетради и все необходимое для первоклассников из многодетных семей. Мы нашли средства и обеспечили наборами тех, кто в этом нуждался.

— Есть достаточное количество пожилых людей, которым за 80, пенсии у них крохотные. До них помощь не доходит, потому что про них никто не знает.

— Не могу сказать обо всех пенсионерах, но большинство таких людей уже известны. Я знаю всех из своих домов, — утверждает Михаил Козаков. — Когда моя семья переехала в дом, где мы сейчас живем, то увидели, что рядом много пенсионеров. И мы стали помогать им. Также и пастор Валерий в своем доме и окрестностях. Такую возможность помочь живущим рядом имеет каждый из нашей церкви.

— Это простые соседские отношения. У нас во дворе есть семья с четырьмя детьми, и я несколько раз доставлял им продуктовые наборы, финансовую помощь, — подтверждает пастор. — Или другой пример: к нам обратилась за помощью семья переселенцев из Краматорска. Моя соседка, выехавшая сама в Болгарию, позволила беженцам пожить летние месяцы в ее квартире, пока мы не подобрали для них другое жилье. И таких примеров множество.

— В Одессе есть традиция более или менее знать своего ближнего. Происходит она из старых дворов, а теперь перешла и к многоэтажкам. Понимание того, что беда сближает, существует. Это, на мой взгляд, очень важно, — подчеркивает Козаков.

— А что именно вы раздаете?

— В первую очередь лекарства, продуктовые наборы, одежду. Самое необходимое.

— Это еще зависит от того, что нам предоставляют. Мы получаем в основном продуктовую гуманитарку: крупы, макароны, консервы, — добавил пастор Задорожный.

Церковь — институция, которой доверяют

— А откуда приходит гуманитарка и кто ваши благотворители?

— От разных людей. Особенно в первые месяцы, когда люди видели, в чем есть нужда. Приходила гуманитарка из Румынии — от граждан Румынии, которые пожертвовали деньги, закупили продукты. Была еврейская община одного из американских городов, которая передала помощь через румынскую организацию. Один раз нам помощь пришла из Италии от двух мужчин, которые до войны даже не знали друг друга, а познакомились, желая помогать, — вспоминает Валерий Задорожный. — До нас они отправили груз в Ирпень. Еще были британцы-моряки, которые действовали через христианскую организацию в Молдове. Конечно, так как у нас давние отношения с американскими пресвитерианами, большую помощь оказывают и они.

— Украинцы тоже помогают, — добавляет Михаил Козаков. — Если мои знакомые из другой области понимают, что они могут с нами поделиться, то тоже помогают. Так мы друг друга поддерживаем. Люди видят, что церковь — это институция и люди, которым можно доверять. Поэтому они уверены, что пришедшая помощь будет роздана именно тем, кто в этом нуждается.

— В чем сегодня наиболее острая потребность?

— Она осталась прежней. Людям нужно что-то есть. Приближается зима — им нужна теплая одежда, лекарства для тех, у кого хронические заболевания или простуда. Памперсы, гигиена… — перечисляет координатор гуманитарных программ Одесской ЕРПЦ. — Все эти нужды никуда не делись. Если нет работы — люди будут приходить за помощью снова и снова. До тех пор, пока не смогут найти возможность самостоятельно себя прокормить.

— А вы не думали, что можно организовать какую-то маленькую мастерскую или помочь с трудо­устройством?

— Если человек готов, он найдет возможность устроиться. А если люди переехали и у них ничего нет, им нужно время для адаптации. Большинство из тех, кто приходит к нам, травмированы настолько, что не могут этого сделать, — парирует Козаков. — Есть и те, кто, переехав, сразу включается в работу. Для социального предпринимательства, к сожалению, у нас в церкви нет возможностей. Но если мы узнаем о каких-то вакансиях, то мы их, конечно, предлагаем нашим прихожанам. Это также вопрос социальных связей.

Помощь ВСУ

— А нашим военным вы помогаете?

— Запомнилась такая история: один из наших братьев, очень крупный мужчина, пошел добровольцем, — рассказывает Валерий Задорожный. — Сначала мы закупили для него и его побратима спальники больших размеров. А потом возник вопрос о бронежилете. Обычный броник выглядел на нем как манишка. Пришлось организовать индивидуальный заказ с большим количеством плит. Естественно, для этого понадобились дополнительные средства.

— Две недели я искал дамские кроссовки 35-го размера. На позапрошлой неделе передавали лекарства в госпиталь в Николаеве, а также воду, — добавил Козаков.

— Война в Украине длится уже достаточно долго, вы не устали помогать?

— Жена мне недавно сказала: «Не важны эмоции — важен твой выбор после эмоций», — рассказал Козаков. — Ты можешь устать — ложись и поспи. Можешь испугаться — попей водички, оденься потеплее. И продолжай дальше. Я понял, что усталость будет. Войны шли и по двенадцать лет. Так что у нас еще не очень долго.

— Утешение это или оптимизм, но бывали времена и хуже. Увы, нам выпали эти, — завершил пастор Задорожный.

Справка «ОЖ»: история одесских реформатов

Реформаты создали свою общину в Одессе в 1844 году. Нынешнее здание пресвитерианской церкви строили под наблюдением главного архитектора города А. Бернардацци, а в 1900 году — окончательно отделали и освятили. В общину входили достаточно зажиточные люди: немцы, французы, швейцарцы и выходцы из других европейских стран. Были статские советники, послы, купцы, бизнесмены. При церкви была школа, потом приходское училище, организован приют для бонн и гувернанток. Совместно с лютеранской общиной была построена Евангелическая больница на берегу моря, сейчас там тубдиспансер. Во время Первой мировой там работал лазарет. В годы советской власти в храме обустроили сначала немецкий молодежный драматический, потом кукольный театр. Община заново возродилась с помощью американских миссионеров уже после распада СССР. Была проведена огромная работа по реставрации здания. Первое богослужение состоялось в 2001 году.

Валерий РОМАНОВ

Фото Алеси Карелиной-Романовой