Отключения света в Одессе: ДТЭК сделал графики более понятными

Новый график обнародован на сайте компании.

В отличие от предыдущих графиков, новая версия снабжена функцией поиска, что делает график более удобным и понятным для потребителей.

«Чтобы узнать, когда дома может отсутствовать электроснабжение, укажите название улицы, номер дома и узнайте вашу группу и время возможного отсутствия света в случае введения стабилизационных отключений. Если по вашему адресу время не определяется – с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить»,

– поясняют в компании.

Также следует обратить внимание, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

При этом в ДТЭК напоминают: стабилизационные отключения будут происходить только после распоряжения государственной энергокомпании НЭК «Укрэнерго».

Напомним, утром вторника, 1 ноября 2022 года, с целью устранения последствий недавних атак российских террористов НЭК «Укрэнерго» ввела ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в ряде областей. Одесская область в этот перечень не вошла, и сегодня в нашем регионе стабилизационных отключений света не было.

Ранее компания «ДТЭК Одесские электросети» опубликовала обновленные графики потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области.