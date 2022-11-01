В одесских школах нашли выход, как учить детей при отключениях света (видео)

Отключения света 1 ноября: чего ждать одесситам? Для устранения последствий недавних атак российских террористов Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вводит ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в ряде областей страны.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Укрэнерго». ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе: обнародованы новые графики С 17:00 часов понедельника, 31 октября 2022 года согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области снова введены стабилизационные отключения света. ПОДРОБНЕЕ

Утренний обстрел Украины: отключат ли вечером свет в Одессе? Утром 31 октября российские агрессоры вновь обстреливали энергообъекты Украины. Но одесситы могут выдохнуть – в нашем регионе стабилизационных отключений электроэнергии не будет.

Об этом можно судить из сообщения НЭК «Укрэнерго». ПОДРОБНЕЕ