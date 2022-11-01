В одесских школах нашли выход, как учить детей при отключениях света (видео)

В школах Одессы расписание занятий будут приспосабливать к графикам отключения электричества.
Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».
Если говорить о классах с дистанционной формой обучения, то, чиновница отметила, что у детей вынужденно могут сменяться учителя и одноклассники. Новые расписания родители школьников получат от классных руководителей.
Школы же, работающие очно, продолжат работу по обычному графику.
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