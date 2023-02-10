Скорики из Шершенцев: как совмещать экопроизводство, украинский фольклор и традиции

Шершенцы — это живописное село на холмах Подолья, называемое Одесской Швейцарией. Неудивительно, что его красота заворожила супругов Надежду и Дмитрия Скориков.

Дмитрий продал квартиру в Одессе и купил домик в Шершенцах. В этой деревне переплелись украинская и молдавская культура и традиции. Свадьбу молодые отпраздновали именно здесь.

Дмитрий Скорик – преподаватель биологии, химии, религиовед и фотохудожник. Его жена Надежда по специальности – художница кино, поэтесса и фольклористка.

Этноэкоусадьба: от мечты до реальности

— Тогда у нас уже родился наш первенец – Пантюша. Мы очень хотели жить на земле и развивать собственное дело. Купили и реконструировали еще один сельский дом, оборудовали несколько гостевых номеров и назвали экоусадьбу «Белочке». Название взяли от протекающей реки.

Дом возведен из экологически чистого материала. У подножия склона, перед ней, пойменная луговина со смородиновой лужайкой и семью источниками кристально чистой воды. А сзади — небольшой подъем на террасу, где есть просторная смотровая площадка, столовая и печной комплекс. Дмитрий сам строил печки, а еще оборудовал коптильню и огромный мангал, — вспоминает Надежда.

Без сожаления потратили вырученные средства от продажи квартиры, да еще и влезли в долги, чтобы завершить ремонт и строительство. Думали, многие туристы захотят посещать эти живописные места. Но клиентов не было.

Взялись вести кружки в школе, не оставляя надежду открыть собственное дело.

«Від Пантюші»: как появился бренд экологических продуктов

— Тогда, тринадцать лет назад, мы начали с соления и квашения яблок и огурцов. Потом поняли, что лучше производить молочную продукцию, — поддерживает разговор Дмитрий.

Побудил их заняться изготовлением молочной продукции сын Пантюша, потому что хотелось, чтобы он рос на натуральном, свежем. Так и появился бренд молочной продукции «Від Пантюши» – ведь все делается с любовью, как для собственного сыночка.

Сначала работали вдвоем. Дмитрий отправлял продукцию в экомагазины Одессы. А Надежда с малышом готовила не только молочную продукцию, но и традиционные блюда, которыми угощали гостей. А приезжать начали 50 и больше человек. Наняли двух помощниц.

Сегодня на производстве работает 10 человек. С 2012 года это маленькое предприятие перерабатывает около 250 литров молока в день. Здесь выпускают около 20 видов молочной продукции: кефир, традиционный биойогурт, йогурт с фруктами, всевозможные сыры.

— Помню, как Дмитрий делал первый йогурт для нас в небольшой кастрюльке и радовался результату. Затем начали производить йогурты и другие кисломолочные продукты для продажи. А еще мы варим сгущенку, которая тоже имеет своих поклонников. Такой продукции в магазине не купишь, — рассказывает с гордостью Надежда.

Как Скорики возрождают украинский фольклор и традиции

Супруги пытаются возрождать украинские традиции, и крестьяне их поддерживают. Правда, сначала смотрели на Скориков как на чужестранцев.

Влюбленность в фольклор и традиции навеки поселились в сердцах Надежды и Дмитрия. Поэтому они и стремятся восстановить связь с настоящим, что питало наших предков. Поэтому выращивают все сами, и еду готовят, и одежду носят не искусственную, а преимущественно натуральную, традиционную.

Сельхоз проект при поддержке ЕС

Гордятся тем, что несколько лет назад Этноэкоусадьба «Белочке» принимала итальянцев, грузин, литовцев и украинцев. Гости в рамках проекта «Расширение возможностей предпринимательства в сельской местности» при поддержке ЕС приехали за опытом. Попробовали чистую родниковую воду из источника святого Пантелеймона, дегустировали продукцию «Від Пантюші», украшенную свежими фруктами и ягодами.

Дмитрий показал гостям достижения семьи: садик, экспериментальный виноградник (около 60 сортов), участок батата и т.д. А потом всех угощали блюдами из печи: голубцами, печенью, творожниками, шпундрой, авторскими и традиционными холодными закусками, сливками, «баба негру», хрустиками…

Скорикам нужна помощь с сыроварней

Надежде и Дмитрию Скорикам удалось немало за тринадцать лет. И сельский дом превратили в гостиницу для туристов, и коляду возродили, и молочное производство открыли, и уже троих сыновей выкармливают.

Однако сегодня приезжать сюда никто не спешит, эколавки в Одессе закрыты. Но сыроварня продолжает работать.

Надежда и Дмитрий готовы отдавать свою продукцию по себестоимости госпиталям и волонтерским организациям. Это и сыроварню сохранит, и украинские военные и переселенцы будут употреблять полезную натуральную пищу.