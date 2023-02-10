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Скорики из Шершенцев: как совмещать экопроизводство, украинский фольклор и традиции

Скорики из Шершенцев: как совмещать экопроизводство, украинский фольклор и традиции

Супруги Скорики из села Шершенцы производят экологические продукты под брендом «Від Пантюши», поддерживают украинский фольклор и традиции.

Шершенцы — это живописное село на холмах Подолья, называемое Одесской Швейцарией. Неудивительно, что его красота заворожила супругов Надежду и Дмитрия Скориков.

Дмитрий продал квартиру в Одессе и купил домик в Шершенцах. В этой деревне переплелись украинская и молдавская культура и традиции. Свадьбу молодые отпраздновали именно здесь.

Дмитрий Скорик – преподаватель биологии, химии, религиовед и фотохудожник. Его жена Надежда по специальности – художница кино, поэтесса и фольклористка.

Этноэкоусадьба: от мечты до реальности

Этноэкоусадьба «белочке» супругов Скориков

Этноэкоусадьба «белочке» супругов Скориков

— Тогда у нас уже родился наш первенец – Пантюша. Мы очень хотели жить на земле и развивать собственное дело. Купили и реконструировали еще один сельский дом, оборудовали несколько гостевых номеров и назвали экоусадьбу «Белочке». Название взяли от протекающей реки.

Дом возведен из экологически чистого материала. У подножия склона, перед ней, пойменная луговина со смородиновой лужайкой и семью источниками кристально чистой воды. А сзади — небольшой подъем на террасу, где есть просторная смотровая площадка, столовая и печной комплекс. Дмитрий сам строил печки, а еще оборудовал коптильню и огромный мангал, — вспоминает Надежда.

Без сожаления потратили вырученные средства от продажи квартиры, да еще и влезли в долги, чтобы завершить ремонт и строительство. Думали, многие туристы захотят посещать эти живописные места. Но клиентов не было.

Взялись вести кружки в школе, не оставляя надежду открыть собственное дело.

«Від Пантюші»: как появился бренд экологических продуктов

— Тогда, тринадцать лет назад, мы начали с соления и квашения яблок и огурцов. Потом поняли, что лучше производить молочную продукцию, — поддерживает разговор Дмитрий.

Побудил их заняться изготовлением молочной продукции сын Пантюша, потому что хотелось, чтобы он рос на натуральном, свежем. Так и появился бренд молочной продукции «Від Пантюши» – ведь все делается с любовью, как для собственного сыночка.

Сначала работали вдвоем. Дмитрий отправлял продукцию в экомагазины Одессы. А Надежда с малышом готовила не только молочную продукцию, но и традиционные блюда, которыми угощали гостей. А приезжать начали 50 и больше человек. Наняли двух помощниц.

Сегодня на производстве работает 10 человек. С 2012 года это маленькое предприятие перерабатывает около 250 литров молока в день. Здесь выпускают около 20 видов молочной продукции: кефир, традиционный биойогурт, йогурт с фруктами, всевозможные сыры.

— Помню, как Дмитрий делал первый йогурт для нас в небольшой кастрюльке и радовался результату. Затем начали производить йогурты и другие кисломолочные продукты для продажи. А еще мы варим сгущенку, которая тоже имеет своих поклонников. Такой продукции в магазине не купишь, — рассказывает с гордостью Надежда.

Как Скорики возрождают украинский фольклор и традиции

Супруги пытаются возрождать украинские традиции, и крестьяне их поддерживают. Правда, сначала смотрели на Скориков как на чужестранцев.

Влюбленность в фольклор и традиции навеки поселились в сердцах Надежды и Дмитрия. Поэтому они и стремятся восстановить связь с настоящим, что питало наших предков. Поэтому выращивают все сами, и еду готовят, и одежду носят не искусственную, а преимущественно натуральную, традиционную.

Сельхоз проект при поддержке ЕС

Этноэкоусадьба «Белочке» принимала итальянцев, грузин, литовцев украинцев

Этноэкоусадьба «Белочке» принимала итальянцев, грузин, литовцев украинцев

Гордятся тем, что несколько лет назад Этноэкоусадьба «Белочке» принимала итальянцев, грузин, литовцев и украинцев. Гости в рамках проекта «Расширение возможностей предпринимательства в сельской местности» при поддержке ЕС приехали за опытом. Попробовали чистую родниковую воду из источника святого Пантелеймона, дегустировали продукцию «Від Пантюші», украшенную свежими фруктами и ягодами.

Дмитрий показал гостям достижения семьи: садик, экспериментальный виноградник (около 60 сортов), участок батата и т.д. А потом всех угощали блюдами из печи: голубцами, печенью, творожниками, шпундрой, авторскими и традиционными холодными закусками, сливками, «баба негру», хрустиками…

Скорикам нужна помощь с сыроварней

Надежде и Дмитрию Скорикам удалось немало за тринадцать лет. И сельский дом превратили в гостиницу для туристов, и коляду возродили, и молочное производство открыли, и уже троих сыновей выкармливают.

Однако сегодня приезжать сюда никто не спешит, эколавки в Одессе закрыты. Но сыроварня продолжает работать.

Надежда и Дмитрий готовы отдавать свою продукцию по себестоимости госпиталям и волонтерским организациям. Это и сыроварню сохранит, и украинские военные и переселенцы будут употреблять полезную натуральную пищу.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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