Каким будет памятник Небесной сотне в Одессе и как расследуется убийство героев

Памятник, пронизанный светом

В нашем городе в память Героев Небесной сотни был переименован бывший проспект Маршала Жукова. Также в их в честь назван сквер перед Одесской областной государственной администрацией. За 10 лет памятника героям так и не появилось. Сейчас там находится памятный знак. На его месте со временем планируют установить монумент, где будут увековечены имена погибших.

В конкурсе проектов памятника победил известный одесский скульптор Михаил Рева. Это должна быть пятиметровая скульптура из бронзы и бетона. По идее скульптора, символом Героев Небесной сотни станет фигура, тянущая руки к небу и насквозь пронизанная светом. Днем памятник озарят лучи солнца. Ночью — искусственный свет будет идти изнутри монумента.

Памятник планировалось воздвигнуть к 30-летию независимости Украины. Сейчас, вероятно, он появится после окончательной победы украинцев в борьбе за независимость и достоинство.

Расследование преступления

Расследование расстрела майдановцев длилось без малого 10 лет. Реальные тюремные сроки получили только 11 «титушек». В отношении бывшего руководства Украины Государственное бюро расследования завершило его лишь в октябре прошлого года. Обвинительный акт направлен в суд.

В преступлениях по организации разгона и расстрела демонстрантов обвиняются члены преступной группы — бывшие чиновники: президент Украины; министр внутренних дел; заместитель министра внутренних дел; глава СБУ; первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра; министр обороны Украины; начальник Главного управления — командующий Внутренних войск МВД; и. о. начальника ГУ МВД в городе Киев; заместитель начальника ГУ МВД — начальник милиции общественной безопасности; командир ПМСН «Беркут» при ГУ МВД в Киеве.

Следствие также считает, что за массовые убийства протестующих ответственна рота специального назначения «Беркут» города Киева. В умышленном убийстве активистов и исполнении преступного приказа обвинения получили шесть спецназовцев

Прокуратура и потерпевшие потребовали для всех обвиняемых пожизненного наказания. Но в настоящее время большинство преступников скрывается от ответственности на территориях России и Крыма.

История противостояния

21 ноября 2013 года Кабинет министров остановил процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это решение возмутило множество украинцев. В знак протеста он начали собираться на Майдане Независимости в Киеве. С собой протестующие принесли украинскую символику и флаги ЕС. Разбили на площади палаточный городок. Протест активистов был поддержан по всей Украине. Он получил имя «Евромайдан».

В то же время в Киев со всех регионов страны власти начали подтягивать бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут». К ним присоединились «титушки» — «молодые люди спортивного типа», нанятые для противодействия митингующим.

В ночь с 29 на 30 ноября палаточный городок на Майдане силовики жестко разогнали. Власти «объяснили» это необходимостью расчистить место для новогодней елки.

Вместе с тем, действия «Беркута» вызвали новую волну протестов. И 1 декабря активисты вновь заняли Майдан. Они требовали отставки правительства и внеочередных выборов. В этот день возле здания администрации президента произошли столкновения протестующих с силовиками. Активисты заняли помещение киевской городской администрации и устроили там свой штаб.

11 декабря появилась информация о подготовке штурма палаточного городка. Протестующие укрепляли баррикады. Силовики захватить их не смогли.

Против демонстрантов — бронетехника и снайперы

Чтобы остановить протесты 16 января Верховная Рада приняла, так называемые, «диктаторские» законы. Они вызвали новую волну противостояния, массовые столкновения активистов и силовиков. 22 января на Майдане от огнестрельных ранений погибли два человека.

На 18 февраля майдановцы запланировали, так называемое, «мирное наступление на Раду». Колонна протестующих с Майдана Независимости двинулась в сторону здания ВР. Начались столкновения с «беркутовцами» и «титушками». Появились сообщения о погибших. Силовики объявили о начале антитеррористической операции и приступили к штурму баррикад на Майдане с использованием бронетехники.

20 февраля стало самым кровавым в истории Евромайдана. «Беркутовцы» масштабно начали применять огнестрельное оружие. Активистов расстреливали снайперы.

Всю ночь на 21 февраля длились переговоры, в которых участвовали в то время президент Украины Виктор Янукович, представители Евросоюза и России. В результате было подписано соглашение о проведении внеочередных президентских выборов в декабре 2014 года. Виктор Янукович и часть чиновников из Украины бежали.

По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2500 человек.

Погибшим украинцам было посмертно присвоено звание «Герой Украины». Убитых во время протестов граждан Беларуси и Грузии наградили орденами «Героев Небесной Сотни».