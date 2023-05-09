9 мая в Одесской области прозвучат взрывы

В разных районах Одесской области сегодня, 9 мая 2023 года, можно будет услышать взрывы. Если при этом нет тревоги — значит это уничтожают старые боеприпасы.
Об этом сообщили Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации спасателей сегодня будут осуществлять контролируемое уничтожение трех боеприпасов времен Второй мировой войны.
Артиллерийские снаряды обнаружены в Березовском, Одесском и Подольском районах.
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