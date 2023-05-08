Мозаичные остановки Одесщины: шедевры соцарта нуждаются в реставрации и защите

Украшенные мозаикой автоостановки – это неоценимая часть украинского культурного наследия на севере Одесщины, которая нуждается в защите и сохранении.

Таких художественных памятников монументального соцреализма, созданных в 1960-1980 годах, в период активного строительства автодорог, осталось еще много. Находятся остановки в заброшенном состоянии, некоторые рушатся. В наслоении грязи и рекламных проспектов бывает трудно разглядеть сюжет мозаичных панно. Но, несмотря на это, монументальное декоративно-прикладное искусство, которое, кроме эстетического значения, имеет просветительский характер, поражает творчески философским замыслом неизвестных художников.

«Партизаны» соцарта

Авторами мозаичных панно на зданиях и остановках, большая часть которых сегодня нуждается в реставрации, в большинстве своем были украинские художники, так называемые шестидесятники — творческие революционеры. «Партизаны» от культуры выступали в защиту национального языка, свободы художественного творчества против русификации, поэтому не «вписывались» в официальную советскую культуру. Не имея официальных заказов и стремясь к творческой свободе, художники проявляли ее там, куда не могла дотянуться цензура, прежде всего в оформлении автобусных остановок.

В Любашевке, недалеко от автобана Одесса — Киев, остановка поражает своим мозаичным панно, мастерски созданным по казацким мотивам. Пожалуй, в Одесской области не отыщется подобного шедевра соцарта в украинском стиле. Неизвестный художник кусочками смальты передал вековую борьбу украинцев за землю и свободу. Автобусная остановка находится в более или менее приличном состоянии, но перекрытие уже перегнило, частично отшелушивается мозаика.

Недалеко от села Солтановка Зеленогорской общины автоостановка, украшенная исключительно в национальном стиле, фактически разрушена. И осталась только на фото.

Рассмотреть прекрасное в будничном

Десятки прекрасных образцов «наследия советского периода» можно увидеть на трассе от Кривого Озера до Балты и во многих населенных пунктах севера Одесщины. В этот период нашей истории с неугодными художниками и их произведениями обращались жестоко. К примеру, витраж «Шевченко. Мать» в Киевском университете авторства художницы-диссидентки Аллы Горской признали идеологически враждебным и разбили еще в 1964-м. А в прошлом году ее же мозаика «Дерево жизни» была уничтожена в Мариуполе в результате российской военной агрессии против Украины.

Сегодня неизвестно, кто отвечает за сохранение этих монументальных сооружений, но эти произведения искусства могут стать объектами туристического паломничества. Осталось лишь привести их в порядок.

— Мозаика автобусных остановок – уникальное художественное явление, позволяющее художникам проявить творческую свободу, противостоять идеологической цензуре. Это был своеобразный советский стрит-арт. Считаю, что необходимо принять меры по реставрации и консервации этих произведений искусства. Искусство, которое, как мне кажется, уже никогда не восстановится, — говорит профессор Дрогобычского государственного педагогического университета имени Франко Елена Быстрова.

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