Новости Одессы и Одесской области

Мозаичные остановки Одесщины: шедевры соцарта нуждаются в реставрации и защите

Мозаичные остановки Одесщины: шедевры соцарта нуждаются в реставрации и защите

Украшенные мозаикой автоостановки – это неоценимая часть украинского культурного наследия на севере Одесщины, которая нуждается в защите и сохранении.

Таких художественных памятников монументального соцреализма, созданных в 1960-1980 годах, в период активного строительства автодорог, осталось еще много. Находятся остановки в заброшенном состоянии, некоторые рушатся. В наслоении грязи и рекламных проспектов бывает трудно разглядеть сюжет мозаичных панно. Но, несмотря на это, монументальное декоративно-прикладное искусство, которое, кроме эстетического значения, имеет просветительский характер, поражает творчески философским замыслом неизвестных художников.

«Партизаны» соцарта

фрагмент мозаики из Бобрика Первого

фрагмент мозаики из Бобрика Первого

Авторами мозаичных панно на зданиях и остановках, большая часть которых сегодня нуждается в реставрации, в большинстве своем были украинские художники, так называемые шестидесятники — творческие революционеры. «Партизаны» от культуры выступали в защиту национального языка, свободы художественного творчества против русификации, поэтому не «вписывались» в официальную советскую культуру. Не имея официальных заказов и стремясь к творческой свободе, художники проявляли ее там, куда не могла дотянуться цензура, прежде всего в оформлении автобусных остановок.

В Любашевке, недалеко от автобана Одесса — Киев, остановка поражает своим мозаичным панно, мастерски созданным по казацким мотивам. Пожалуй, в Одесской области не отыщется подобного шедевра соцарта в украинском стиле. Неизвестный художник кусочками смальты передал вековую борьбу украинцев за землю и свободу. Автобусная остановка находится в более или менее приличном состоянии, но перекрытие уже перегнило, частично отшелушивается мозаика.

Недалеко от села Солтановка Зеленогорской общины автоостановка, украшенная исключительно в национальном стиле, фактически разрушена. И осталась только на фото.

Рассмотреть прекрасное в будничном

остановка Качулово

остановка Качулово

Десятки прекрасных образцов «наследия советского периода» можно увидеть на трассе от Кривого Озера до Балты и во многих населенных пунктах севера Одесщины. В этот период нашей истории с неугодными художниками и их произведениями обращались жестоко. К примеру, витраж «Шевченко. Мать» в Киевском университете авторства художницы-диссидентки Аллы Горской признали идеологически враждебным и разбили еще в 1964-м. А в прошлом году ее же мозаика «Дерево жизни» была уничтожена в Мариуполе в результате российской военной агрессии против Украины.

Сегодня неизвестно, кто отвечает за сохранение этих монументальных сооружений, но эти произведения искусства могут стать объектами туристического паломничества. Осталось лишь привести их в порядок.

— Мозаика автобусных остановок – уникальное художественное явление, позволяющее художникам проявить творческую свободу, противостоять идеологической цензуре. Это был своеобразный советский стрит-арт. Считаю, что необходимо принять меры по реставрации и консервации этих произведений искусства. Искусство, которое, как мне кажется, уже никогда не восстановится, — говорит профессор Дрогобычского государственного педагогического университета имени Франко Елена Быстрова.

автоостановка в Солтановке

автоостановка в Солтановке

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить