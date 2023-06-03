Масштабный потоп в Одессе: 117 лет назад ливень едва не затопил город

3 июня 1906 года в Одессе разразилась небывалая гроза. Она сопровождалась сильным ливнем, который затопил подвальные этажи во многих одесских домах. Стихия бушевала над городом всего два часа, но наделала столько бед, что устранять их последствия пришлось несколько дней.

До позднего вечера в тот день стояла тихая ясная погода. В начале второго часа ночи на небе появились зарницы и загремел гром, а буквально через несколько минут разразилась страшная гроза. Ливень затопил весь город, особенно пострадали районы Одессы, которые находились в низинах. На мостовых и тротуарах вода поднялась более чем на два метра и залила нижние этажи, разрушая фундамент ветхих домов. Особенно пострадали улицы Ремесленная, Канатная, Большая Арнаутская, Базарная, Успенская и Троицкая.

Вода прибывала с такой скоростью, что жители подвальных этажей не всегда успевали выскочить на улицу. Например, на Успенской улице в одном из домов ребенок едва не утонул в затопленном полуподвале. В другом доме, на Ремесленной улице, один из жильцов подвального помещения вынужден был пережидать стихию, зацепившись рукой за крюк под потолком и рискуя, что его унесет потоком. Квартиры верхних этажей вода заливала по дымоходам.

На Польском и Деволановском спусках поток воды несся с такой скоростью, что выворачивал камни из мостовой. Раскаты грома были просто оглушающими, а жители города потом рассказывали, что от этого звука даже лопались электрические лампы. На Дальних Мельницах на некоторых домах появились трещины, были погибшие и раненые.

О бедах, которые принесла гроза городу, писали многие одесские газеты. Иногда желание журналистов продемонстрировать своим читателям всю мощь стихии приводило к откровенным курьезам. Например, в одной из газет рассказывалось, что на окраине города «молнией сбросило с постелей семью дворника».

Источник: газета «Одесские новости», 1906 год

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