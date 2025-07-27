21 июля
Цветочная красота на улицах Одессы:
22 июля
В Одессе – настоящий ливень:
23 июля
Вот такие «картинки» можно увидеть на одесских улицах после вчерашнего ливня:
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
24 июля
На одесском Привозе после «прилета»:
25 июля
Жаркая-жаркая июльская Греческая площадь:
26 июля
Немного суровая и тихая улица Ольгиевская:
27 июля
Если нужно для рекламы, то и арбузы запоют:
Фото автора