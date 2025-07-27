21 июля

Цветочная красота на улицах Одессы:

Цветочная красота на улицах Одессы

22 июля

В Одессе – настоящий ливень:

В Одессе летний ливень

23 июля

Вот такие «картинки» можно увидеть на одесских улицах после вчерашнего ливня:

На одесских улицах после ливня

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24 июля

На одесском Привозе после «прилета»:

На одесском Привозе после «прилета»

25 июля

Жаркая-жаркая июльская Греческая площадь:

Одесская Греческая площадь летом

26 июля

Немного суровая и тихая улица Ольгиевская:

Одесса, улица Ольгиевская

27 июля

Если нужно для рекламы, то и арбузы запоют:

Арбузы на одесском Новом рынке

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