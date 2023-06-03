«ПриватБанк» не принимает доллары и евро в терминалах – в чем причина?

С 29 мая 2023 года «ПриватБанк» приостановил прием доллара и евро в своих терминалах. Об этом сообщает портал «Мiнфiн» со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Как сообщили в пресс-службе банка, в настоящее время отсутствует возможность проведения операций валютообмена, пополнения валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминалах самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка.

До этого «ПриватБанк» был единственным банком, который предоставлял клиентам такую услугу. При этом, будет ли данная услуга возобновлена позже, равно как и причины, по которым ее перестали предоставлять, в банке не объяснили.

В то же время, по словам некоторых источников «Мiнфiна», проблема заключается в том, что клиенты часто закачивали в терминал старые купюры.

«Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина – старые купюры. К сожалению, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем и закрыли этот сервис», – объяснил проблему член правления «Ощадбанка» (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

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