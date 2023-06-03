Наша Музыка Победы: в Одесской опере состоялись две премьеры в один вечер

2 июня в Одесском театре оперы и балета состялись сразу две премьеры. Первая – мировая: современный украинский композитор Александр Родин подарил одесской публике таинство первого прослушивания произведения La Follia для симфонического оркестра и хора.

Это важное для театра и города событие состоялось в рамках премьеры проекта «Новая музыка Украины», посвященного современным композиторам, исполнителям, музыкантам, таланты которых мы открываем не только для себя, но и для всего мира. И первый концерт погрузил зрителей в музыкальный мир Александра Родина, композитора известной одесситам оперы «Катерина», премьера которой состоялась уже во время полномасштабного вторжения.

Это был не просто концерт, это был диалог автора со зрителями, обмен чувствами, эмоциями и энергиями. Со сцены лились надежда и любовь, печаль, борьба и траур, ведь одну из композиций Александр посвятил своим коллегам, погибшим во время полномасштабной войны.

Премьера La Follia состоялась в финале концерта. Это мощный музыкальный рассказ, ведущий зрителя сквозь столетия. Специально для этой программы Александр Родин в симфоническую канву фолии добавил хоровую краску. Слова, звучавшие в исполнении хора – это молитва воскресения человеческой души: «Избавь меня, Господи, от вечной смерти того страшного дня, когда Небеса и Земля сдвинутся».

Часто можно услышать мнение, что современная симфоническая музыка – в основном атональная и непонятна широкой публике, она создается для весьма узкой категории ценителей прекрасного. Произведения Александра Родина опровергают это утверждение. Музыка, которая звучала, была прекрасной в своей человечности, силе, нежности, желании борьбы и трауре одновременно, она полностью захватила зал, а аплодисменты маэстро еще долго звучали после ее завершения.

Автор проекта Людмила Сергийчук поставила своей целью не только знакомить зрителей с музыкальными произведениями. Для создания живого действа она привлекла весь зал, сделав всех присутствующих действующими лицами. Люди могли делиться своими чувствами и задавать вопросы автору. Похоже, такое непосредственное общение между автором и зрителем произошло впервые в нашем театре.

На вопрос о том, что автор напишет ко Дню Победы, Александр ответил, что эту музыку уже пишут все, кто сейчас на фронте, защищая нашу страну и нас с вами.

Продолжение цикла, с уникальной для каждого концерта программой, будет в дальнейшем происходить как в большом зрительном зале, так и в камерном арт-пространстве Бельэтаж-импреза.

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Фото Юлии Городецкой